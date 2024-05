La presidenta defiende al IB-Salut a pesar de haberle ocultado la investigación de la UCO

Tanto la presidenta del Congreso, Francina Armengol, como el actual portavoz del PSOE y exconseller de Turismo, Iago Negueruela, aseguraron ayer que la anterior dirección del IB-Salut les ocultó que la Unidad Central Operativa (UCO) se personó en las dependencias del Servei de Salut en 2022 para pedir toda la información sobre el expediente del caso mascarillas: «Ningún miembro del Consell de Govern tuvo conocimiento».

Armengol afirmó que no se enteró de la investigación de la Guardia Civil hasta que salió en los medios, aunque justificó la decisión del equipo de la conselleria de Salud: «Me fiaba totalmente de ellos. Cuando me enteré incluso envié un whatsapp a la exconsellera de Salud Patricia Gómez para preguntarle si habíamos comprado estas mascarillas».

Sobre la falta de comunicación dentro del propio Govern en una cuestión tan importante y sensible, la dirigente socialista defendió al exdirector del IB-Salut Manuel Palomino: «No dio importancia a la visita de la Guardia Civil porque no tiene nada que esconder. Por eso no me avisa y no lo supe nunca. Tenían la conciencia súper tranquila porque no ha hecho nada mal y lo ve como un hecho de normalidad democrática».

En su comparencia en el Congreso, Palomino también habló sobre cómo se gestionó la contratación con la empresa investigada: «Recibí una llamada del Ministerio de Fomento porque estaban organizando un gran transporte, por si estimábamos necesario participar. Se nos dio un contacto telefónico y le envié un whatsapp solicitando información. Luego se recibe una llamada de este señor [en referencia a Koldo] que se presenta como asesor del Ministerio. Le manifiesto mi interés por saber las condiciones del transporte y me remite a Íñigo Rotaeche [uno de los gerentes de Soluciones de Gestión, la empresa investigada]. Se le pone en contacto con la subdirección de compras y se sigue el procedimiento habitual: comprar 1,4M de mascarillas KN95 por 2,5 euros cada una», explicó.

Sobre el certificado que emitió Antonio Mascaró Crespí, entonces subdirector de Compras y Logística, en el que se calificaba de «satisfactoria» y sin «ninguna incidencia» la remesa de mascarillas ya retirada, Negueruela explicó que los certificados de solvencia «lo único que hacen» es decir que se recibieron ese número de mascarillas y se pagó la cantidad económica: «Ese documento no implica una reclamación posterior, la junta consultiva permite que se reclame cuando hay un certificado de solvencia. Por ejemplo, si compra seis millones de vacunas, hace el certificado de solvencia y abre un expediente a los dos años, en plazo, lo puede hacer ejecutando garantía».

Suscríbete para seguir leyendo