Los robos en viviendas, el delito que genera más inseguridad en Ibiza

Los robos en viviendas y comercios son los delitos que más preocupan a los residentes de Ibiza, según una encuesta elaborada por alumnos de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat Jaume I sobre la percepción de seguridad en la isla. A este tipo de delitos le siguen los robos con violencia, las agresiones sexuales y la venta de droga en la calle como los más alarmantes para quienes viven en la isla.

El estudio revela, también, que la venta de droga es, con diferencia, el delito que se repite con más frecuencia. Además, las personas encuestadas, un total de 101 (una muestra inferior a la de otros años), consideran que la principal causa de delincuencia en Ibiza es la gran concentración de gente en la isla durante la temporada turística. A esta causa le siguen, con gran distancia y por este orden, el «consumo de drogas», «el mal funcionamiento de la justicia» y «la falta de valores inculcados en el ámbito familiar».

Otro de los aspectos analizados en el estudio es la percepción que tienen los residentes en cuanto a la relación entre las drogas y la delincuencia: mientras un 37% considera que el vínculo entre ambos factores constituye un hecho «grave», un 28% lo percibe como algo «muy grave» y otro 28% como un problema «leve y menor». El 7% restante opina que no es un problema porque la presencia de drogas en la isla «no es una causa directa que pueda ocasionar delincuencia».

Por otro lado, del total de personas consultadas, un 80% no se siente individualmente susceptible de convertirse en víctima de un delito. Aunque este porcentaje se reduce a un 56% cuando se les pregunta por la victimización en el ámbito familiar.

La encuesta, coordinada por el doctor en Derecho y profesor permanente de Derecho Penal y Criminología, Esteban Morelle, también incluye la percepción de la ciudadanía respecto al trabajo desempeñado por los distintos cuerpos de seguridad.

En ese sentido, los residentes consultados aseguran sentirse protegidos en general y «bastante satisfechos» con la seguridad proporcionada por parte de las patrullas de la Policía Local. De todos, el cuerpo de Policía Local de Sant Josep es el que mejor valoración recibe, con 3,4 puntos de cinco en una escala que va del 1 (nada satisfecho) al 5 (muy satisfecho).

Un 35% no pusieron denuncia

En esta tercera edición del análisis a los ciudadanos de Ibiza le han preguntado, como novedad, por su percepción de la seguridad «tras ser víctimas de un delito». El 84,6% de las víctimas contestaron que se sentían más inseguras tras el incidente. Por otro lado, tan solo un 30,8% de ellas recibieron la reparación del daño por parte del responsable del delito.

De los afectados, un 65% acudió a la comisaría para denunciar los hechos (más de la mitad lo hizo en dependencias de la Guardia Civil y tan solo un 7,7% frente a la Policía Local), mientras que el 35% restante no presentó denuncia. El 71,4% de las víctimas, por otra parte, no denunció porque piensan que «no sirve para nada», el 14,3% no lo hizo para «evitar esperas» y el otro 14,3% «por miedo», plasma el estudio.

Los ciudadanos valoraron con un 3 sobre 5 su sensación de seguridad en la isla. Por municipios, los habitantes de Santa Eulària son los que se sienten más satisfechos con la seguridad en su territorio (3,5 puntos), seguidos por los de Sant Antoni (3,3 puntos) y luego por los vecinos de Sant Josep (3,2 puntos). Los datos recabados por el estudio en los municipios de Sant Joan y Vila no son representativos de la percepción real debido a la baja participación de sus residentes en esta edición del estudio.