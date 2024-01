Aquest diumenge 28 de gener, dins dels actes de les festes de Corona i coincidint amb l'inici de la floració de l'ametller, se celebra la Festa de l'Ametlla organitzada per l'Associació de Vesins de Corona amb la col•laboració del Consell d’Eivissa. L'esdeveniment, que començarà a les 10 hores, és un homenatge a aquest fruiter i mostra la importància cabdal de l'ametller en la vida del Pla, i que és un element bàsic de la dieta mediterrània.

Les activitats es desenvolupen al voltant de l’envelat situat a l’aparcament i mostraran les possibilitats culinàries de l'ametlla, un fruit sec fonamental a la dieta mediterrània amb excel•lents propietats nutritives i saludables i que és un ingredient bàsic de la nostra gastronomia.

Programa de la Festa de l'Ametlla 2024

10:00-14:00 hores: Fira de s’Ametlla amb expositors i mostra de productes amb ametlla. Amb activitats infantils a càrrec de l’APIMA.

Fira de s’Ametlla amb expositors i mostra de productes amb ametlla. Amb activitats infantils a càrrec de l’APIMA. 12:00 -14:00 hores: Tallers culinaris amb l’ametlla com a protagonista i degustació. Erika Tangari. @erika_tangari S.O.L Method. Mostrarà l'elaboració de iogurt a base d'ametlla. Cristina Franco. @raicesdeibiza amb dolços saludables a base d'ametlla.

Tallers culinaris amb l’ametlla com a protagonista i degustació. Erika Tangari. @erika_tangari S.O.L Method. Mostrarà l'elaboració de iogurt a base d'ametlla. Cristina Franco. @raicesdeibiza amb dolços saludables a base d'ametlla. 14:00 hores: Paella popular a benefici de l’APIMA de Corona.

Una oportunitat de gaudir de l’ametlla i la seua gastronomia acompanyada d’una passejada pel Pla de Corona, sempre respectuosa amb el medi i les parcel•les, tenint cura d’aparcar a l’aparcament annex al poble i de mantenir els cans lligats per evitar alterar els ramats d’ovelles, i recordant que és important sortir dels camins marcats i evitar arrencar les flors d’ametller.

Un dia per disfrutar del Pla de Corona

El Pla de Corona és un espai dominat per les plantacions d'ametllers de secà, en un temps font de riquesa, que combinava amb la sembra de cereals i els ramats d'ovelles. La manca de rendibilitat per la dependència de les pluges ha portat a un progressiu abandonament de l'activitat agrària i amb ella els ametllers poc a poc han anat envellint sense renovar-se.

La floració de l'ametller és un dels moments àlgids de l'hivern eivissenc fins a ser una de les passejades obligades, però a mida que els arbres van perdent força també la floració es fa menys impactant.

L’ametller a Eivissa ha passat de ser un dels principals cultius generadors de riquesa a Eivissa, amb una exportació d’ametlles que assolien les 2000 tones als anys 60, a ser un conreu econòmicament marginal per l’envelliment i mort dels arbres, amb una collita comercialitzada que es redueix progressivament i que la campanya 2023 ha baixat a les 3.5 tones. L’ametlla és un dels fruits més preuats del nostre camp, present en receptes tan estimades com la Salsa de Nadal, i un ingredient imprescindible de la dieta mediterrània per les seues propietats saludables.

Un paissatge inclòs a l'Atlas de Paisajes Agrarios de España

Cal recordar que el Pla de Corona és l’únic paissatge agrari d’Eivissa inclòs a l’Atlas de Paisajes Agrarios de España editat pel Ministeri d’Agricultura l’any 2013, i constitueix un espai emblemàtic per als eivissencs i un atractiu turístic durant l’hivern. No obstant això, de no renovar-se les plantacions envellides, en poc temps la floració de l’ametller al pla serà només un record.

L’any 2018, amb l’assessorament del Consell d’Eivissa, es varen realitzar les primeres plantacions al pla de Corona en 40 anys. Amb aquestes noves plantacions s’estan avaluant les pràctiques modernes de fructicultura per a millorar la viabilitat comercial del conreu de l'ametller, incloent el regadiu. L'objectiu final és promoure la conservació i sostenibilitat de paisatges rurals vius a traves de l’activitat rural viable amb l’obtenció de productes tradicionals apreciats per la població i de gran valor afegit, tot donant prioritat a pràctiques agroecològiques.