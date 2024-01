El comercio de Ibiza confía en las rebajas para remontar las ventas en enero

Los comerciantes de la isla, especialmente los minoristas del sector de la moda, tienen el mes de enero marcado en el calendario. «Aquí hay dos momentos importantes», explica José Javier Marí Noguera, presidente de la Asociación de Comercio Minorista de la Pimeef: «Uno es el verano, evidentemente, y el otro son los dos meses que empiezan con el Black Friday, siguen con la campaña de Navidad y terminan con las rebajas de invierno. Enero siempre es un mes importante».

Así, tras los picos de las compras navideñas, el comercio local espera tener otro remonte de ventas durante el mes de enero. Una cuenta atrás para terminar de hacer caja antes del verano que empezó ayer lunes, con el primer día de las rebajas de invierno en las tiendas físicas, ya que desde el domingo 7 —y en algunos casos, desde el mismo día 6 de enero por la tarde— ya habían empezado los descuentos en los establecimientos online.

Una temporada de rebajas que, según el portavoz de la patronal, llega con buenas expectativas: «Esperamos repetir los resultados de las rebajas de 2023, que ya fueron muy bien», explica Marí Noguera. «Mucha gente avanzó la compra de regalos en el Black Friday. Navidad también ha funcionado muy bien. En Reyes ha aflojado un poco y ahora se espera que las rebajas funcionen».

El único inconveniente que le pone a esta temporada es que el tiempo inusualmente cálido ha retrasado la venta de prendas de abrigo: «El frío ha llegado demasiado tarde. Las prendas de abrigo se venderán, pero la mayoría saldrán ahora, con un precio rebajado y, evidentemente, la rentabilidad por artículo es mucho menor».

Marí Noguera augura un buen ritmo de ventas, pero partiendo de la base de que «las rebajas de ahora ya no son como las de antes», una frase que se ha convertido en un lugar común durante los últimos años. Tampoco en la Península se ven las imágenes que se veían en la década de los ochenta, de marabuntas humanas haciendo cola en las puertas de los grandes almacenes. «Desde hace años, las promociones son continuas. En las tiendas online, prácticamente hay rebajas todo el año. Por tanto, las rebajas de invierno no se esperan como antes. Pero, aún así, mantienen su tirón», explica.

Optimismo compartido

Unas previsiones optimistas que comparten también los pequeños comerciantes que han sido sondeados para la realización de esta información. Es el caso de Ana Roig, propietaria del comercio Dos Modas, situado en el barrio del Eixample de Vila. Roig comenta que la temporada de Navidad ha ido bien y que incluso se ha vendido lo que pensaba que no se iba a vender: «Los abrigos sí han tenido salida. Me los han pedido clientes que durante estas fiestas se iban de viaje a sitios fríos».

Está satisfecha por la forma en que han arrancado las rebajas y también espera repetir los buenos resultados del año 2023: «Esto irá cogiendo marcha, como suele suceder. De momento, hemos empezado con rebajas del 25-30%, para que la gente se anime». Roig finaliza su diagnóstico con la frase que repiten también todos los comerciantes: «Las rebajas de ahora no son como las de antes».

Tamara Salmorán, encargada del establecimiento de ropa infantil Charanga, también espera que esta semana y las siguientes «sean buenas». Ellos no han tenido problema con la ropa de abrigo, ya que intuían que el cambio climático ha venido para quedarse: «Cada vez encargamos menos ropa de invierno. No tiene salida».

Quien también se muestra convencida de que la temporada será propicia es Francisca López, propietaria de Calzados Álex, uno de los comercios más longevos del barrio del Eixample de Vila. «Tengo un método controlado para que nunca sobre género. Lo poco que me sobra, lo vendo en rebajas, y ya no me hace falta ir a las ferias de stocks», comenta con orgullo. En su tienda, la mayoría de productos han iniciado las rebajas con descuentos del 20%, aunque algún artículo muy concreto ya se ha rebajado al 50%.

Coincide con este optimismo generalizado María Cárdenas, encargada del establecimiento de moda a precio único Dana’s. En este caso, todos los artículos (que cuestan 20 euros) se venden desde ayer a 15 euros, un descuento del 25%. «Estamos teniendo un movimiento que no es el normal un lunes. Se nota que es un día especial», señala Cárdenas, quien se muestra confiada en que la clientela responderá: «Son todos gente de aquí y ya nos conocen».