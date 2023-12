La llegada masiva de pateras «satura» el centro de acogida de menores de Ibiza

Actualmente hay 52 jóvenes no acompañados acogidos en el centro, a los que se sumarán aquellos que iban a bordo de las pateras arribadas ayer y anteayer una vez sean identificados como menores. Y 52 son muchos (y más que podrían ser en las próximas horas) teniendo en cuenta que el centro Pare Morey tiene una capacidad mucho menor: «Estamos poniendo más camas para poder dar asistencia a los nuevos migrantes que vengan. La capacidad del servicio de menores del Consell es de aproximadamente 40 camas, mientras que a día de hoy tenemos a 52 menores en primera acogida y residencial, 18 de los cuales son extranjeros no acompañados llegados en pateras. Estamos habilitando camas de emergencia para acoger estas llegadas extraordinarias».

Concretamente, en los últimos días han colocado donde podían, literalmente, 15 nuevas camas, un 37% más de las existentes, que dependiendo de lo que suceda en las próximas jornadas podrían quedarse cortas: «Incluso las estamos habilitando dentro de los despachos, allí donde se puede para así poder asumir la avalancha de personas que está llegando. La estructura del centro está en estos momentos más que superada», insisten.

La legislatura pasada, señalan desde el Consell, habilitaron un pabellón en Sa Coma (el 202) para poder atender las necesidades surgidas durante el covid: «Pero lo que se puso en su momento como un refuerzo al centro Pare Morey ya está a tope».

Dada la «saturación», el área de Bienestar Social de Ibiza analiza «cuántos recursos son necesarios» para hacer frente a esta situación sobrevenida: «Estamos en contacto con las empresas que prestan el servicio de apoyo a menores para ver si es necesario reforzar su apoyo».

Recalcan que es «impredecible» saber «cuántas pateras vendrán ni cuantos menores puede haber en cada una de ellas», ni cuándo arribarán: «Pero trabajamos teniendo eso cuenta, lo que nos hace intentar ir siempre por delante y tomar medidas que nos sirvan para dar atención adecuada a los menores en caso de que, como nos comentan [desde Delegación del Gobierno], sigan llegando pateras, dadas las calmas en el mar [debido el anticiclón] y al ser días festivos en España». El Consell ha recibido el aviso de que la llegada masiva de pateras «puede prolongarse hasta el día 3 de enero».

«Veníamos avisando -indican desde el Consell- de esto hace tiempo. Al Gobierno le hemos pedido varias veces que entienda que la competencia de menores se está viendo saturada por la llegada masiva de pateras». Por eso, y aunque «los trabajadores del departamento de Bienestar Social tienen una implicación incuestionable y están haciendo un sobreesfuerzo», desde la institución insular instan al Estado a que «proporcione los recursos suficientes y adecuados para hacer frente» a circunstancias como las que se están viviendo estos días: «Por eso hacemos una llamada de auxilio al Gobierno central y a las autoridades competentes en inmigración», pues, como detallan desde la institución ibicenca, carecen de medios suficientes: «No tenemos capacidad para atender la avalancha que estamos viviendo. Reiteramos la reclamación que llevamos haciendo desde hace cuatro años: necesitamos de la implicación y ayuda del Gobierno central para que ayude en materia de menores extranjeros no acompañados», recalcan. «Como ha dicho -explican desde el Consell- la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, en varias ocasiones, se puede prever el circuito habitual de protección de menores que proceden de familias que están en la isla, pero no podemos prever los menores que llegan sin acompañar. Y estos son los que nos tienen preocupados, porque no podemos tener ningún tipo de previsión. Por eso hacen falta más recursos y necesitamos ayuda».