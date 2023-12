El alcalde promete ayudas económicas para los vecinos 'afectados' por mantener la calle de ‘Llogat’

Justo un día antes de la concentración convocada por las asociaciones feministas de la isla en las puertas del Ayuntamiento y el pleno municipal, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, anunció ayer que da marcha atrás y, finalmente, mantendrá el nombre de la calle sindicalista Margalida Roig, Llogat, de Sant Jordi. Ha hecho mella el peso de las críticas que no han cesado desde que, a instancias de Vox, el PP aprobó, en el pleno de noviembre, el inicio del procedimiento para revocar el cambio de denominación de las antiguas calles Montblanc y Camèlies y buscar otra alternativa para darle el nombre de la única hija ilustre del municipio.

De entrada, Roig calificó de «improvisada» la rueda de prensa convocada a última hora de la mañana para anunciar, junto al segundo teniente de alcalde, Vicent Torres, de Al-In, la decisión de finalmente mantener el nombre de la calle «en aras de que el problema no vaya más allá del que causa [a algunos vecinos] el cambio de nombre». El alcalde dijo que se evita un «perjuicio general y global», ya que hay vecinos que sí se han adaptado a la nueva denominación de la calle. También explicó que se ha rectificado el acuerdo con Vox del pleno de noviembre después de consultarlo con los servicios jurídicos municipales, los del Catastro, los familiares de Llogat y los vecinos afectados.

«El problema de los 29 caracteres»

En todo caso, Vicent Roig puntualizó que «el problema» se mantiene; en concreto, «los 29 caracteres» del nombre de la calle que propician dificultades «en buscadores y sistemas digitales». Además, Roig arremetió contra el anterior gobierno por haber «impuesto» el cambio de denominación «a espaldas de los vecinos» y cuando, en la pandemia, «todo el mundo estaba encerrado en casa». Hay que tener en cuenta que, en su día, el PP votó a favor. «Pero una cosa es lo que se aprueba en un pleno y otra su aplicación», puntualizó el alcalde.

«Fue traumático, no por el nombre, sino por el cambio en sí», resaltó Roig, para acto seguido «pedir disculpas» a los vecinos a los que el cambio de denominación de una de las calles principales de Sant Jordi les ha generado problemas. En este sentido,el alcalde anunció que el Ayuntamiento habilitará «una línea de ayuda económica» para compensar a los vecinos que hayan sufrido «una merma» por el cambio de nombre, ya sea en la modificación de escrituras o cualquier otra cosa. Roig recordó que no sólo se cambió el nombre de una calle, sino de dos, lo que provocó también el cambio de la numeración de los domicilios. También «se asignará a un funcionario» del Ayuntamiento para que ayude a los vecinos en los trámites administrativos que tengan pendiente por la modificación de denominación de esta vía.

Dicho esto, el alcalde subrayó que lo acordado con Vox no obedecía a «ninguna decisión política» y explicó que a la familia de la hija ilustre del municipio se le ofrecieron varias alternativas: poner su nombre al futuro puente previsto para unir, a la altura de la calle Gamba Roja, Sant Jordi con Platja d’en Bossa o también a la plaza de Sant Jordi. Ambas ofertas fueron rechazadas, pese que eran «opciones muy relevantes». «Esto demuestra que no había misoginia, como se nos ha llegado a difamar a través de las redes sociales», lamentó Roig.

Concentración de protesta

Asimismo, el alcalde negó que el anuncio precipitado de la decisión de mantener el nombre de la calle se deba a la concentración convocada hoy en el pleno, cuando está previsto el debate de una moción, ya intrascendente, de la izquierda sobre este asunto. «No tiene absolutamente nada que ver», recalcó, al tiempo que reveló que la presidenta de la Associació de Dones Progressistes d’Eivissa, la exconcejala socialista de Vila, Dessiré Ruiz Mostazo, le había pedido una cita (se le dio para el día 13), pero «no se presentó». «No se disculpó, no la anuló ni trató de cambiarla. Envió al día siguiente un mail diciendo que no había visto la convocatoria y que nos veríamos en el pleno u otra reunión, que se ha concertado para el 16 de enero», dijo, para insistir a renglón seguido en que «no se trata de un problema político, que generan ellos, sino administrativo».

Por su parte, el segundo teniente de alcalde señaló que «gracias» a «toda esta movida, si se me permite esta expresión, todo el mundo sabe quién es Margalida Llogat». «Nadie se había preocupado más por ella», dijo. El alcalde también lamentó el desconocimiento general de los hijos ilustres del municipios. «Esta es la única parte positiva que le veo a todo esto», pese al «sufrimiento» que ha padecido la familia de Llogat.