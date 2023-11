«Yo no mato», «yo no amenazo», «yo abrazo», «yo ayudo»... Son los mensajes que se leen en algunas de las hojas que llenan ya las ramas del ‘Arbol feminista’ del Centre d’Educació per a Adults (CEPA) de Sant Antoni, que, como cada año, ha organizado diferentes actos con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hasta el viernes, los alumnos del centro irán colgando más hojas con mensajes, explican desde la dirección, que este año ha escogido como lema el popular ‘S’ha acabat’ que popularizaron este verano las jugadoras de la selección española de fútbol tras el acoso sufrido por Jenni Hermoso.

El acto principal, sin embargo, está previsto para el jueves por la tarde, en el auditorio municipal, ubicado en las mismas instalaciones de la escuela de adultos de Sant Antoni. A las ocho menos cuarto de la tarde está prevista la lectura del manifiesto del 25N. Tras esto, se proyectará el cortometraje ‘Violencia en el ascensor (experimento social)’. Un audiovisual que muestra, con una cámara secreta colocada en un ascensor, cómo reacciona la gente que, al entrar, se topa con un caso de violencia machista. Los resultados casi son más aterradores que la propia violencia. Tras la proyección del cortometraje, que dura poco más de dos minutos, está programada la conferencia ‘Cómo actuar frente a situaciones de violencia machista’, que ofrecerá Jimena López, subinspectora de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía de Ibiza. Tributo a lo grande «a la mujer y la diversidad» de Aída Miró Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.