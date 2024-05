Autotune o Barbàrie | Crònica musical de FADES

Que l’escena musical balear és a l’alçada de qualsevol altra no és cap sorpresa. Avui us recomanam una escena que se situa a la perifèria pel seu caràcter menys comercial, però igualment innovadora i gaudidora.

FADES

El manacorí Plan-ET ja ens ho cantava a Xulo: “Jo totsol estic creant sa meva pròpia escena”. El productor i raper ha publicat el seu segon disc Amor Blindat (Autoeditat, 2024) i envoltat d’estrelles tan trencadores com ell configuren el sistema solar de l’escena urbana mallorquina.

Na Kate incorpora al moviment la vessant més pop-rock sentimental i ho ha demostrat a l’EP Tanmateix (Autoeditat, 2024), Xisk opta per un estil trippydant i esperitmental al single Sinceritat (Delirics, 2024) i Flakko recentment se’n presenta amb el seu EP de trap yungbeefienc en català El nin d’or (Autoeditat, 2024).

Per una altra banda, l’escena a les Pitiüses també té la seva presència amb l’artista Karlus i la seva Indulgència (Illa Delirics, 2024). Les influències no són delimitables perquè l’escena segueix una tendència actual que és, precisament, la mescla de gèneres. Ara bé, el seu objectiu és ben clar: fer un canvi de paradigma en la música en català amb lletres explícites i produccions electròniques i, com defensam les FADES, autotune o barbàrie. Com diria Lady Gaga, A Star is Born, però aquesta vegada, en plural.