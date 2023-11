Las asociaciones feministas de Ibiza acusan al Ayuntamiento de Ibiza de volver a contraprogramar los actos del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Associació de Dones Progressistes d'Eivissa, Associació Sa Clau de l'Armari, Emprendada Feminista, Plataforma Pensionista Pitiüsa, Foc a s'Olla y Médicos del Mundo firman un comunicado en el que exigen al Consistorio que modifique los horarios de las "actividades, talleres o actos" programados a la misma hora que la concentración prevista para el 25 de noviembre a las doce del mediodía. Y no sólo para este año, sino para los próximos. En este sentido, la Comisión del 25N, integrada por las asociaciones y colectivos feministas de la isla,

recuerda a Vila que otros ayuntamientos (mencionan el de Sant Antoni y el de Santa Eulària) "han vaciado el día 25N para facilitar que quienes así lo sientan puedan unirse a la concentración y nada empañe la importancia de este día". Eso a pesar de que sus agendas para la próxima semana está cuajada "de actos, charlas y homenajes" relacionados con la violencia machista. "Contraprogramar no es sólo muestra de una falta de consideración y empatía hacia las víctimas y sus familias, es un insulto al trabajo que lleva haciendo el feminismo durante los últimos 300 años y es una declaración de intenciones de qué es importante y qué no", apunta el comunicado de las asociaciones.

"No es la primera vez"

No es la primera vez en las últimas semanas que las asociaciones acusan al Ayuntamiento de Ibiza de contraprogramar el acto central del 25N en la isla: una concentración para rendir homenaje a las víctimas del feminicidio programada. De hecho, en un primer momento se convocó "en el lugar de siempre", el paseo de Vara de Rey, por la tarde, como es habitual. Un emplazamiento y un horario que cambiaron, según explican, al enterarse "de forma extraoficial" que el Ayuntamiento había programado para "la misma hora y en el mismo lugar" la inauguración de las fiestas de Navidad. "Como si no hubiera más días en el calendario, como si el 25N fuera un día para celebrar algo", indican. Una coincidencia que les pilló por sorpresa ya que la comisión había tenido "dos reuniones con la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado Sánchez de Molina, con más de un mes de antelación".

Ya en ese momento los colectivos feministas mostraron su "profundo malestar" al nuevo equipo de gobierno en Vila y a la concejala y optaron por "cambiar de hora y de lugar" la concentración: a las doce del mediodía y en el Parque de la Paz. "No obstante, unos días después montan un árbol de Navidad justo en el lugar donde íbamos a montar carpas y mesas para la concentración", denuncia el comunicado, que califica esto como "un despropósito más".

En ese momento, la concejala respondió a los colectivos feministas de Ibiza: "No todo vale. No se puede usar de forma partidista a las víctimas de violencia machista y mentir a la ciudadanía. La lectura del manifiesto por el 25N tendrá lugar por la mañana y colaboraremos, como cada año, con lo que nos pidan las asociaciones organizadoras. Desde el Ayuntamiento trabajamos por la igualdad todos los días del año. No entraremos en polémicas absurdas".

Pero las sorpresas no habían acabado. La última este mismo sábado: "Nos desayunamos con que el Ayuntamiento de Ibiza ha organizado junto a una floristería un taller de coronas navideñas para el 25N a la hora de la concentración". Se trata de un taller de flores preservadas patrocinado por el Consistorio en el Mercat Nou que, además del 25N, se repetirá el 16 de noviembre.

"No se puede ser imparcial"

"No puede ser que las administraciones obvien la agenda internacional contra la violencia de género. Nos matan, abusan de nosotras, nos maltratan, nos ningunean, nos enjaulan y nos mandan callar por ser mujeres, una y otra vez", indica el comunicado. "Una vez al año, sólo una vez al año, reivindicamos todas juntas que no hay derecho y que eso tiene que acabar. El 25N es un día reivindicativo, un día triste porque conmemora el hecho de que como sociedad estamos fracasando en la erradicación del horror contra las mujeres y niñas", insisten los colectivos feministas, que continúan: "Las posturas laxas no son admisibles. La lucha contra esta lacra sólo podrá erradicarse con el esfuerzo de todas y todos, nos dediquemos a la medicina, a poner ladrillos, a educar, a barrer calles o simplemente a sobrevivir en un mundo cada vez más deshumanizado, pero sin la convicción política todo será en vano".

"Hay guerras en las que no se puede ser imparcial, se está de una lado o del otro, y no podemos admitir más tibieza en cuanto a la violencia contra las mujeres y las niñas", concluyen.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza insistieron ayer que el Consistorio "ha colaborado con los colectivos para este 25N", jornada para la que la próxima semana presentará su propio programa de actos. De la misma manera, agradecen "la implicación de la Policía Nacional y de colectivos como Metges del Món que ofrecerán charlas para prevenir este tipo de delitos". "El objetivo del Ayuntamiento es continuar con la sensibilización para conseguir erradicar esta lacra", concluyen fuentes municipales.