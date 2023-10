Sergio González, juez decano de Ibiza: «En la Justicia no damos abasto y lo único que podemos hacer es decirlo»

El puesto que asumió ayer Sergio González como nuevo juez decano de Ibiza y Formentera le concede un segundo despacho que ha rechazado porque ya tiene «el de juez normal».

El magistrado, de origen valenciano, tomó ayer a las 12 horas posesión de este nuevo cargo después de que su antecesor, Juan Carlos Torres, lo ocupara durante tres décadas. Pero lo ha hecho de forma discreta, sin actos, como le proponía Martina Rodríguez (en funciones en el cargo desde la baja de Torres). «Yo le propuse firmar para ponerme ya a trabajar», indica el magistrado.

Desde el miércoles, cuando se publicó oficialmente en el BOE, González asume unas nuevas responsabilidades que no se había esperado tener «jamás» y que se suman a las que tenía en el Juzgado de Primera Instancia número 3. Asegura, en el inicio de su mandato, la «inminente» creación de dos salas amables y de un sexto juzgado de Primera Instancia y la puesta en marcha del servicio de mediación, sobre todo para los temas de familia.

¿Cómo encaja este nuevo reto profesional?

Con mucha alegría, no es mi mejor momento personal porque tengo dos hijos pequeños y estamos mi mujer y yo solos porque no somos de Ibiza, por lo que este puesto supone un sacrificio. Pero lo mejor es tener la confianza de los compañeros, ellos han querido que sea yo y estoy encantado de representarlos lo mejor que pueda y obtener los mayores beneficios y condiciones posibles. Tanto para ellos como para la Justicia en general.

Echando la vista atrás, ¿se veía a sí mismo ocupando el puesto de juez decano? ¿Cómo recaló en Ibiza?

Jamás. Llegué a la isla hace doce años cuando aprobé la oposición y ocupé mi puesto en el juzgado de Primera Instancia número 3. Accedí por el cuarto turno, que es otra vía distinta a la oposición que todo el mundo conoce, y podía decidir entre Ibiza o Reus. Al final escogí un poco temeroso porque soy de Valencia y desde aquí el desplazamiento es más complicado, pero al poco tiempo me alegré mucho de la decisión, se vive muy bien aquí.

Además de ser reivindicativo, como adelantó en otra entrevista para Diario de Ibiza, ¿qué temas considera que «están algo parados» y cuáles son los prioritarios para mejorar la Administración de Justicia en Ibiza?

Es necesario hacer muchas cosas que dependen del Ministerio de Justicia, por eso lo que podemos hacer es presionar y reivindicar. El juez decano tiene unas competencias muy limitadas, aunque en sitios pequeños, en este caso en Ibiza y Formentera, se tiene la percepción de que es el decano es el representante de toda la justicia.

¿Qué hay que hacer para conseguir el tan reclamado plus de insularidad para el funcionariado judicial?

Esto es algo que no puedo llegar a entender, que se sigan cobrando 90 euros de insularidad en Ibiza y otras cantidades más elevadas en otros territorios donde el coste de vida es muy inferior. No es algo que dependa del símbolo político sino que es una cuestión de sentido común y de lógica. En una isla con peculiaridades propias y donde el coste de la vida es muy elevado hay que intentar compensar. Sobre todo cuando se trata de un problema de la Administración en general.

Luego también está el tema de la vivienda...

Una de las cosas que tengo previsto hacer es reunirme con el presidente del Consell, Vicent Marí, para hablar sobre la vivienda de los funcionarios. Tengo la sensación de que se habla mucho de los trabajadores de Educación o Sanidad y poco de los de los de Justicia. Creo que es necesaria una mejora de las condiciones de vida para cubrir las plazas y que eso redundaría en la mejora del servicio judicial. Al final el juez es el último eslabón de un engranaje, sin funcionarios las cosas no llegan hasta el final. Si esa pieza falla -y se ha visto en las huelgas-, los jueces no podemos resolver sentencias.

Diferentes colectivos judiciales han reclamado y reclaman mejoras salariales ¿tan mal pagada está la Justicia?

Los salarios, incluso los de juez, llevaban dos décadas sin actualizarse y en los últimos años todo se ha encarecido. Así que han quedado más que desfasados, sobre todo en un sitio como las Pitiusas, donde el coste de vida es de por sí más elevado. Se han ido subiendo pequeñas cantidades insuficientes si se tiene en cuenta que para cubrir las plazas tienen que venir profesionales de fuera que no se pueden permitir el alojamiento. Si uno viene además con familia, es muy complicado.

La huelga de trabajadores de este verano acentuó el retraso en los procedimientos judiciales, ya existente desde el incendio de la antigua sede y la crisis del covid, ¿cómo se afronta este retraso? ¿Se tienen contabilizados los casos pendientes?

La Administración de Justicia ha estado abandonada siempre. No se le ha prestado tanto interés como a otras administraciones, por eso siempre se le ha achacado mucha lentitud, a la que aquí además se le han sumado todos estos hechos. Por otro lado, no sabría decirte qué casos pendientes hay.

¿Considera que se puede encontrar en la mediación una alternativa para mejorar la eficiencia procesal? ¿Se intentará impulsar esta vía?

Este lunes me reuniré con la representante del Colegio de Abogados para poner en marcha el servicio de mediación dentro del edificio de los juzgados. Nosotros pondremos las instalaciones y ellos los mediadores, que son abogados colegiados formados en mediación. Así se podrá remitir a las partes que quieran llegar a un acuerdo por esta vía, que aporta soluciones mucho más satisfactorias. Al final, a través de la mediación son ellas las que resuelven el conflicto y no la imposición de un tercero.

Además, se trata de otro tipo de entorno, menos rígido.

Los temas familiares son complicados, es muy importante proteger a los niños. Como juez, son asuntos que te sueles llevar a casa, a mí personalmente no me gusta porque me parece duro, hay que estar hecho de una pasta especial y lo mismo sucede en lo Penal. En mi caso, mi trayectoria ha sido siempre civilista.

¿Se tiene previsto crear una sala amable para atender a las víctimas menores y de violencia machista?

Eso se hará, es un hecho tan inminente que ya se han tomado las medidas de las salas y solo falta amueblarlas, de lo que se encargá el Institut de la Dona, desde donde se pusieron en contacto con el anterior juez decano, Juan Carlos Torres. Una de las salas está dentro del propio Juzgado de Violencia de Género y otra, que cuenta con un cristal con medio lado opaco para las exploraciones forenses, se habilitará en la sexta planta del edificio nuevo.

También faltan más psicólogos forenses que atiendan a las víctimas en Ibiza ¿hasta qué punto es posible trabajar desde su posición para que se facilite esta incorporación?

Desde hace muchos años hemos estado revindicando al órgano competente desde la Junta de Jueces que hay que mejorar este servicio con la incorporación de personal: más psicólogos, más trabajadores sociales... cuantas más manos, más informes se pueden hacer para situaciones que no pueden esperar porque el conflicto y el menor al que hay que proteger siguen estando ahí. No damos abasto y lo único que podemos hacer es decirlo.

En una ocasión puso sobre la mesa la necesidad de otro Juzgado de lo Social y también de otro de Primera Instancia, en lo que coincide con su antecesor. ¿Qué pasos dará para contar con estos nuevos órganos?

De hecho, el próximo 31 de diciembre se creará el sexto juzgado de Primera Instancia. Aunque una cosa es su creación y otra su puesta en funcionamiento, porque luego hay que dotarlo de personal. En principio se ubicará en el Cetis, donde están los otros juzgados de Instancia, y el de lo Social, que ahora está allí se desplazará a la tercera del edificio nuevo, donde estaba planeado que estuviera originariamente.

¿Por qué se ha priorizado la creación del de Primera Instancia a la del juzgado de lo Social?

Eso también depende del Ministerio de Justicia, que atendiendo a los números y las estadísticas ha creado una serie de Juzgados en distintos territorios. Aunque no se trata tan de crear un juzgado exclusivo de lo social y de familia, sino de que haya un criterio unificado con un único juez a cargo, algo que fuerza muchos acuerdos. Nuestra idea es que uno de los seis juzgados de Instancia se especialice en familia.

Hace poco se hizo pública la empresa adjudicataria de la redacción y dirección del proyecto de la fase final de los juzgados. ¿Para cuando se espera la finalización de esta segunda fase de las obras?

Se habla de dos años, pero he oído hablar de tantos plazos que yo hasta que no nos traslademos todos desde el Cetis hasta aquí no me lo voy a creer.

En cuanto a Formentera, ¿se peleará para la creación de un juzgado en la isla, algo que se lleva pidiendo desde hace décadas?

Pedirlo al Ministerio de Justicia como se ha venido haciendo, aún así depende de una serie de factores, aunque es la única isla de estas características y con Consell que no cuenta con juzgado propio (siempre se la compara con el Hierro). También hay que tener en cuenta la integración del personal, porque no habría suficientes trabajadores locales para cubrir las plazas. Hay que seguir empujando.

Hasta el momento, ¿se ha recibido bien el cambio?

Los cambios siempre vienen bien. Desde el otro lado, es bueno que llegue gente con nuevas ideas y aire fresco. Es verdad que no esperaba que fueran tantas cosas. También sucede cuando uno llega nuevo, que todo el mundo está esperando con lo suyo y para solucionar temas previamente olvidados y parados.

¿Se esperaba este volumen de trabajo?

Por ser juez decano no te liberas de tu propio trabajo, sino que tu juzgado sigue funcionando. Es un cargo que acarrea mucha faena, por eso nadie quería presentarse. En los próximos días tengo previsto reunirme, entre otros, con los miembros del instituto de Medicina Legal para resolver una disputa sobre la custodia de muestras y con el comisario y el comandante de la Guardia Civil y la Policía Nacional, para revisar el protocolo de paso a disposición judicial de los detenidos. Esto significa reunirme, además, con mis compañeros, para conocer su postura acerca de cada tema.

Con todos estos aspectos que atender en su nuevo cargo, ¿le sobra tiempo para disfrutar de sus aficiones? ¿Cuales son?

Hago muchísimo ejercicio. Ahora solo puedo salir a correr. Me levanto a las 6 de la mañana para hacerlo porque me estoy preparando para la maratón de Valencia y hay que ganarle horas al día. Una vez que todo se despierta, ahí tu momento se acaba.