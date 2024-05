Jaime Cantizano : «La televisión te da popularidad, pero la radio te da prestigio»

Jaime Cantizano Camacho (1973, Jerez de la Frontera, Cadiz) es un afamado presentador y locutor. Su popularidad llegó al frente del programa ‘Dónde estás corazón’, de Antena3, se agrandó con ‘Pasapalabra’, ‘Mira quién baila’ y ‘DEC’, entre otros. Desde 2017 presenta en Onda Cero el magazín de fin de semana ‘Por fin no es lunes’. Ha renovado recientemente su contrato en exclusiva con A3Media y sustituirá a Julia Otero en la tardes de Onda Cero a partir de la próxima temporada. Es padre soltero y tiene un hijo, Leo, por gestación subrogada en Estados Unidos.

¿Qué le ha traído de nuevo a Ibiza?

He venido, una vez más, para hacer mi programa desde Ibiza. Conozco la isla desde hace muchos años y para mí es un placer venir a presentar un programa de radio mirando al mar. Me gusta el ritmo que te impone la isla nada más aterrizar. Es ella la que te marca el ritmo y el camino que vas a tomar.

¿Cómo ve los cambios que se han producido en los últimos tiempos?

Conocí Ibiza cuando llegaba a un aeropuerto más pequeño, sin autovía, con carreteras comarcales y, además, todo tenía otra dimensión. Después de la explosión que ha vivido los últimos años creo que la isla está en un momento de recolocarse y redefinirse con decididas apuesta por la gastronomía, el deporte y el slow travel, con el que también te puedes divertir. A mí me gusta la Ibiza de marzo a mayo, de octubre y de noviembre

¿Cómo ve el momento actual que atraviesa la isla?

Creo que el camino es mostrar una isla pura y mediterránea sin olvidarse de que la industria del ocio sigue siendo fundamental, ya que es la que ha tirado del turismo en los 50 últimos años. Lo bueno es que pueden convivir diferentes ofertas y ambientes que son compatibles. Hay un debate latente entre los habitantes de la isla para ver cómo subsistir con los problemas que conlleva el tráfico, encontrar una vivienda y contar con determinados y buenos servicios. Es un problema general en todos los destinos importantes como San Sebastián, Barcelona, Málaga o Canarias. Nadie quiere morir de éxito y esto es difícil de gestionar.

¿Está contento con su trabajo en la radio?

Estoy satisfecho, y a las pruebas me remito. Cuando me ofrecieron el programa ‘Mañaneros’ en TVE me dijeron «es imposible que puedas compatibilizarlo con la radio, requiere un esfuerzo titánico». Dese hace doce años la radio es mi punto de anclaje y mi base, lo ha sido con ‘Morning’ en Cadena Dial. y en ‘Por fin es lunes’, en Onda Cero. Ha sido un año de enorme sacrificio porque trabajo de lunes a domingo en horarios de mañana y es imposible de mantener. Se ha impuesto un cambio.

¿La segmentación de los programa de radio hace más difícil obtener audiencia?

La radio en España goza de una salud envidiable, solo en Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos tiene la misma importancia que en España. La televisión te da el reconocimiento y la popularidad, pero la radio te da prestigio, te pone en valor como profesional y te acerca de una manera más íntima a la persona que te sigue. Ahora dirijo mi programa y yo lo compongo, elijo las voces, los temas y eso da una enorme libertad. Entiendo la radio como un instrumento para el entretenimiento: informarte, formarte y, fundamentalmente, para acompañar y entretener

¿Deja TVE por un nuevo contrato en exclusiva con A3Media?

El contrato que he renovado con A3Media es de larga duración, paso a hacer la tarde en Onda Cero y hablaremos de otros proyectos, ya que es un grupo muy grande que ofrece muchas posibilidades. No te puedo dar el titular de que tengo nuevo programa a la vista, pero ambas partes somos comprensivos con la idea de hacer algo nuevo.

¿El cambio a la tarde, en el lugar de Julia Otero, supone un reto?

Se ha dado una conjunción con mi situación de cambio: el deseo de Julia Otero de pasar al fin de semana y la idea de la propia cadena del grupo que siempre ha confiado en mí. Paso a presentar la próxima temporada las tardes de Onda Cero, lo que supone un auténtico reto pero a la vez es muy interesante. Soy inconformista , no me gusta acomodarme y asumo riesgos importantes. Cuando terminé mi etapa en ‘Donde estás corazón’ se abrió la puerta a seguir con Mediasetepro, pero aposté por levantarme a las cinco de la mañana y hacer ‘Morning’. Mis decisiones siempre han sido arriesgadas y me marcan el camino, por ahora me ha salido bien. Me gusta el riesgo, cambiar y soy inconformista. Siempre he querido hacer un programa matinal en televisión y al fin ha llegado, por lo que me considero un tipo afortunado, siempre he trabajado a gusto y me siento muy arropado y satisfecho.

¿Entonces no ha echado de menos la televisión, como se presuponía?

He de confesar que soy un animal televisivo, disfruto haciendo televisión, pero no se me escapa la vida si no lo hago. Pensé que ya lo había hecho todo y, sin embargo, he descubierto otra manera de hacer televisión, he actualizado y aprendido mucho del equipo de la productora La Cuneta y me ha servido para desengrasar de la radio. Pienso que todavía sigo estando en forma, pero hay un determinado momento en que uno puede decidir, eso es importante.

Es muy cuidadoso con su vida privada, pero se ha anunciado su matrimonio. ¿Hay campanas de boda?

Eso es lo que ha publicado, yo no he dicho absolutamente nada. Soy extremadamente cuidadoso con mi vida privada y habrá tiempo y momento para explicarlo.

Dice que su hijo le ha cambiado la vida. ¿Cómo concilia el trabajo con su cuidado?

Todas las decisiones que he tomado en el terreno personal y profesional en los últimos nueve años están marcadas por mi hijo. Uno construye su vida personal con la idea de poder estar y compartir el máximo tiempo posible con la familia, tengo marcado a fuego la conciliación y cada tarde me dedico a mi hijo pese a que estoy agotado.

¿Qué sueños le quedan por realizar?

Dejé de soñar hace tiempo porque me considero un tío con mucha suerte. El secreto es trabajar mucho, como el que más, pero te tiene que acompañar la suerte. No puedo pedir más porque estoy colmado, completo y lleno. Me apetece jubilare pronto, pero sé que no va a ocurrir.

