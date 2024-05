Unisep pide actualizar el plus de insularidad para luchar contra la pobreza habitacional y la fuga de talento

Los siete sindicatos que conforman Unisep, la plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos, coinciden: si vivir en Balears es duro para el bolsillo de los trabajadores del sector público, la situación empeora más en las Pitiusas. Critican que han tenido a compañeros malviviendo en vehículos y piden unas condiciones dignas para los funcionarios, así como para captar y fidelizar a personal de otros puntos del Estado.

Por todo ello, ayer, en un acto que organizó dicha entidad en Club Diario de Ibiza, sus representantes volvieron a pedir actualizar el plus de insularidad para equipararse con territorios similares. Pudieron hacerlo delante de los responsables políticos que acudieron al evento: la diputada en el Congreso Milena Herrera o los senadores Juanjo Ferrer y Miquel Jerez, entre otros. «Esperemos que nuestras reivindicaciones se puedan llevar a cabo o que por lo menos se escuchen. Unisep nació en 2019 con un objetivo común que era luchar por un plus de insularidad digno, con una equiparación con otros territorios como Ceuta, Melilla o las Islas Canarias», expresó la presentadora Aina Català.

Víctor Villatoro, coportavoz de Unisep y presidente del sindicato docente ANPE Balears, lamentó que, si un funcionario de Mallorca del grupo A1, que «es el cuerpo más alto», en el que entran médicos o profesores, cobra un plus de unos 104 euros, «en Ibiza y Formentera ese complemento solo sube 10 euros al mes». «Esto es lo que os pagan aquí para asumir los sobrecostes». Además, mostró un gráfico comparativo entre los dos archipiélagos y Ceuta y Melilla para evidenciar las grandes distancias en la indemnización por residencia: mientras que la diferencia entre Mallorca e Ibiza en el grupo A1 es de apenas 10 euros, en Canarias, si en Gran Canaria y Tenerife estos funcionarios cobran un plus de 151 euros, en el resto de islas dicha cifra asciende hasta los 504. «Y en Ceuta y Melilla el plus para el grupo A1 es de 1.023 euros. Hablo de cantidades mensuales».

Con todo, Villatoro expresó que desde Unisep desean la participación de todas las formaciones políticas: «Este es un problema de todos y lo tenemos que resolver juntos. Queremos recoger las dificultades de nuestros compañeros y trasladarlas al Govern y al Estado para que haya solución». En este sentido, lamentó que Balears es la comunidad en «la que más aumenta el precio del alquiler de una vivienda, un 19,4%» en 2023, tal y como indicó Fotocasa en un estudio al respecto. Así, recordó que también ha habido aumentos en el precio de venta y que la carestía de la vida genera «una fuga masiva de empleados públicos en todos los sectores que estamos hoy [por ayer] aquí representados». Es decir, docentes, médicos, enfermeros y fisioterapeutas, técnicos sanitarios, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y personal de la Administración General del Estado.

La carestía de la vida

La consecuencia, en palabras del coportavoz de Unisep, es que no se pueden cubrir plantillas en muchos servicios públicos. «Al problema de la vivienda se añade la cesta de la compra, el combustible, la doble y triple insularidad... Si la carestía de la vida ya es dura en Balears, en las Pitiusas es insostenible», apunta. «Nos hemos encontrado con guardias civiles que viven en caravanas, docentes que han tenido que habilitar sus vehículos para vivir en ellos, aunque sea de manera temporal, dificultades para cubrir servicios en sanidad, gente que se apunta a gimnasios para ducharse...». En este momento, proyecta el vídeo de un docente que enseña su colchón en un coche. «Esto es verdad, son imágenes de un compañero nuestro, profesor, que le tocó una sustitución y tuvo que dormir en un coche porque por 15 días pierde dinero para ir a cubrir un puesto de trabajo».

El doctor Miguel Lázaro, presidente del sindicato médico Simebal, apostó por «blindar» la insularidad, de manera que no dependa de los presupuestos de cada año. Hizo referencia al gran crecimiento demográfico que han registrado las Pitiusas: «Esto ha ido unido a una inadecuación con los recursos de los servicios públicos». «El índice de presión humana en Balears es alto. En el ámbito sanitario, el verano pasado fue muy caliente y no solo por la climatología. Este verano lo será mucho más, vamos a tener problemas en la gestión. Cuando no hay médicos, es muy difícil», alertó.

Puso como ejemplo la declaración de muy difícil cobertura de las plazas que integran el servicio de Oncología de Can Misses. «Ahora el problema de oncología está resuelto, por lo que la incentivación retributiva funciona».

Captar y fidelizar

Al margen de ello, Lázaro reconoció que «Ibiza y Formentera no son lugares atractivos para venir a trabajar» y opinó que el modelo a seguir debe ser el de Ceuta y Melilla, ya no el de Canarias. Hizo hincapié en las nuevas generaciones de profesionales: «Tenemos 450 médicos residentes, ¿cuántos se quedan en Balears? ¿Sabéis cuantos médicos de familia de los que se forman cada año, que son 30, se quedan a trabajar en los centros de salud? Ocho. Algo habrá que hacer: crear una unidad para captar a residentes e incentivar, porque son los médicos del futuro».

Sergio Tortosa, portavoz del sindicato de enfermería y fisioterapia Satse, subrayó que si se quiere captar y fidelizar personal es clave aumentar la indemnización por residencia. «Si se aplicó en las islas para que a una enfermera le costase lo mismo vivir en Balears, Murcia o Albacete y estar aquí es más caro, ¿por qué no se actualiza? Yo tengo amigos en Murcia y me cuentan lo que pagan de alquiler».

Rosa Planells, portavoz de USAE, explicó que el sueldo base de un TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) es de 700 euros: «Y el plus que tenemos es de 60, yo este mes he hecho renuncias de profesionales que vienen al sindicato porque se van. A Valencia, Murcia... Renuncian porque les han ofrecido otro trabajo en el que ganan el doble. Hemos hablado con todos los partidos, y cada vez nos han prometido que si el Gobierno central, que si los presupuestos... pero llevamos 20 años y seguimos igual».

Critica que «el año pasado había TCAE viviendo en tiendas de campaña» y que el objetivo es la declaración de plazas de difícil cobertura para esta categoría y para los Técnicos Superiores Sanitarios en Ibiza, Formentera y Menorca. Tras las ponencias, los asistentes salieron a las instalaciones exteriores de Diario de Ibiza para alzar los plátanos hinchables, el sello identificativo de la plataforma Unisep. «¡Igualdad, residencia!» es el grito que se oyó durante varios minutos.

«En tres años han pasado por Ibiza más de 150 guardias civiles y ninguno se ha quedado» Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tampoco se libran de la dificultad para cubrir todas las plazas en las Pitiusas debido a los problemas asociados a la insularidad y la crisis de vivienda en las islas, tal y como se expuso ayer en el acto de Unisep en el Club Diario de Ibiza. «Los compañeros que están en Ávila acaban las prácticas, van a jurar el cargo y cogen su primer destino forzoso ¿Sabéis cuál es el último de la lista?», a la pregunta de Enrique Ayllón, portavoz de Jupol (sindicato de Policía Nacional), muchos miembros del público respondieron claramente que Balears y, concretamente, Ibiza. «Llevo 15 años y, cuando juré el cargo, para venir a Mallorca, Ibiza o Maó había que estudiar mucho, y ahora Ibiza se ha quedado en el último lugar», aseguró Ayllón. «¿Sabéis qué me saca de sueldo un compañero de Melilla de mi promoción? Entre el régimen fiscal y lo que cobra, 1.000 euros al mes». Con todo, subrayó que. la solución está en manos de la clase política. En la misma línea se expresó Tomás Quesada, portavoz de Jucil, asociación de guardias civiles. Explicó que en total en Balears hay 1.692 efectivos, de los cuales en Ibiza hay 252, y en Formentera 25. «En 2021 Balears tenía 1.689 efectivos, simplemente tres menos, pero es que Ibiza tenía cinco más: 257. Y en estos tres años han pasado por Ibiza más de 150 agentes. Y no hemos conseguido que se quede ninguno», lamentó Quesada. «Hemos asumido vivir en la precariedad en el caso del colectivo que represento (...) Desgraciadamente hemos visto a compañeros viviendo en caravanas, furgonetas...». Mateu García, portavoz del sindicato de funcionarios CSIF, pidió mejoras también para los trabajadores públicos de las administraciones locales y autonómica.

