Los centros pitiusos tienen más plazas docentes por cubrir que el resto de Balears

La falta de plazas docentes sin cubrir sigue castigando con mayor incidencia a las Pitiusas que al resto de Balears y agravándose año tras año, a medida que se encarece aún más el acceso a una vivienda. Tras el nuevo proceso para cubrir vacantes finalizado ayer, en Ibiza ahora faltan 19 profesores y en Formentera siete, una cifra proporcionalmente muy superior a los 13 que aún necesita Mallorca y los 11 de Menorca.

A este lastre, dos semanas después del comienzo de las clases, se suma el hecho de que ya se han llevado a cabo cuatro trámites de adjudicación por vía ordinaria y otros tres por urgencia, como recuerda el delegado del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI) en las Pitiusas, Pere Lomas. Además, si ya cuesta completar las plantillas cuando se ofrece una plaza para todo el curso, «aún será más complejo cubrir las bajas que se producen a lo largo del año por accidentes o maternidad», se teme Lomas.

"La sociedad no parece ser consciente del problema que supone, porque la mayoría no lo vive en primera persona, aunque sean afectados subsidiarios"

La situación no es nueva, se arrastra desde hace años y de manera generalizada en todo el funcionariado. Pero va agravándose «año tras año» y «la sociedad no parece ser consciente de lo que supone, porque la mayoría no lo vive en primera persona, aunque sean afectados subsidiarios», apunta el representante del STEI.

Al menos, la carencia de personal docente ahora se circunscribe a los institutos y en la oferta de Formación Profesional. «En Primaria prácticamente no afecta, porque han salido las hornadas formadas en la extensión de la Universitat de les Illes Balears (UIB), pero en Secundaria no hay suficientes profesores pitiusos o que ya estén arraigados».

Además, el problema endémico de la vivienda genera tal revuelo que no solo ahuyenta a los profesionales que llegan, sino que «espanta también a los que podrían venir a trabajar y descartan intentarlo porque ya intuyen que tendrán serias dificultades para encontrar dónde vivir», incide Lomas.

Parches

¿Y cómo salen del paso los institutos con plantillas incompletas? «Es una situación muy peliaguda. Hasta que llegue el docente con la clase asignada, el propio centro debe cubrir las clases a base de guardias o juntando 50 alumnos de dos grupos en el salón de actos. Esto no es lo que la sociedad necesita», sentencia.

"El resto de actores debe participar en la solución, desde los otros departamentos del Govern a los ayuntamientos en sus áreas de responsabilidad"

Esta coyuntura obedece a un problema estructural por «una economía basada en el monocultivo turístico que ahuyenta a los residentes y prioriza los visitantes». Así, la salida no es exclusiva de la conselleria de Educación, sino que «el resto de actores debe participar en la solución, desde los otros departamentos del Govern a los ayuntamientos en sus áreas de responsabilidad», subraya.

Aún así, el STEI recuerda que la conselleria cuenta con competencias que ayudarían a paliar la falta de profesores a corto plazo. Por un lado, con complementos salariales acordes al coste de la vida real de cada isla, porque «no es lo mismo vivir en Formentera, que sale mucho más caro que en Mallorca».

El sindicato también propone una medida que no requiere ninguna inversión. Ya que las Pitiusas son los destinos más difíciles de cubrir, en los concursos de méritos para la adjudicación de plazas se puede conceder mayor puntuación por experiencia docente a los que hayan impartido clases en estas islas.