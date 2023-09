«No existe ningún banco que dé más rentabilidad que la Universidad. Si lo hay, me lo decís»

«Queda inaugurado el curso 2023-2024 en la sede de Ibiza y Formentera». Con estas palabras el rector de la UIB, Jaume Carot, finalizó ayer el acto que abrió el nuevo año académico y que fue la graduación de los alumnos que terminaron sus estudios en junio. «Aunque es un día de alegría, estamos tristes -Carot comenzó el acto- por la defunción de una compañera ejemplar como trabajadora y como persona, Rosa López». Se trataba de la administradora del centro, recientemente fallecida y a quien se le dedicó un minuto de silencio.

La sede de Ibiza y Formentera de la UIB comenzará el curso con 391 alumnos matriculados en estudios de grado. De ellos, 120 son de nuevo ingreso y 263 son mujeres. La institución académica detalla que estas cifras son provisionales porque la matrícula continúa abierta. Además, el presidente del Consell de Formentera explicó que siete alumnos de la isla cursan estudios en Ibiza: «Seis están en modalidad presencial y uno, a distancia».

Además, el año académico 2023-2024 contará por primera vez con el grado en Ingeniería Informática. El rector afirmó sobre esta novedad: «Esta carrera es un elemento de modernización social». Hasta el momento se encuentran inscritos en estos estudios 13 alumnos.

El director general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de Balears, Antonio Alcover, anunció algunas medidas en las que trabaja la UIB para mejorar sus servicios. «Hacemos más ibicenca la enseñanza», aseguró sobre la mayor presencialidad de las clases en Ibiza este curso. Asimismo, mencionó que se han realizado avances en la estabilidad de las finanzas de la institución y el proyecto de una residencia en Mallorca. «Eso es lo que un rector quiere oír», respondió Jaume Carot.

Vivienda para los estudiantes

Acerca de la vivienda, el director de la universidad se dirigió al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí: «Hay estudiantes que vienen a Ibiza y tienen problemas para encontrar una vivienda digna. Es un problema complejo y ayudaremos en lo que podamos». Además, defendió el gasto público en la educación superior: «No existe ningún banco que dé más rentabilidad. Si lo hay, me lo decís», ironizó.

El rector también aconsejó a los alumnos recién graduados para aconsejarles: «No os dediquéis a algo que no os apasione. No vale la pena. Pase lo que pase, sed fieles a vosotros mismos y a los valores que os transmitimos».

Carot también se refirió a la cuestión del uso del catalán en la educación. Recordó que el Estatut d’Autonomia afirma que la UIB es la «máxima autoridad en materia lingüística» y que la nueva ley de universidades señala que las universidades han de «promocionar» de las lenguas oficiales. En esta línea, aseguró: «No podemos perder un rasgo que es nuestro. No podemos perder una manera de mirar el mundo».

«Espíritu crítico»

La lección inaugural del curso, de título ‘Ciència, art i pensament’, corrió a cargo del doctor Felio José Bauzá Martorell. En la clase, el profesor de Derecho Administrativo relacionó grandes figuras de estas tres ramas del conocimiento para demostrar que están relacionadas. «Necesitamos espíritu crítico para transmitir el arte de pensar y razonar. Esa es la misión de la universidad».

Algunos personajes de la política local como el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba y su homólogo del Consell de Ibiza, Vicent Marí intervinieron en el evento. El discurso más sentido fue el del alcalde de Ibiza y exalumno del centro, Rafael Triguero: «Queremos colaborar estrechamente con la universidad porque ha enriquecido la vida cultural, económica y social de la ciudad».

Los alumnos recién graduados

La alumna graduada en Derecho Estela Martagón fue la encargada de dar un discurso conmemorativo en representación de todos sus compañeros que también finalizan su carrera: «La educación es un compromiso de crecimiento personal y profesional». También dedicó unas palabras a la situación sanitaria que hizo que tuviesen que cursar parte de sus estudios en condiciones más complicadas: «Somos más fuertes y resistentes de lo que habíamos imaginado».

David Reyes se ha graduado en Gestión, Administración y Dirección de Empresas: «Yo empecé porque me gustaba la fiscalidad y voy a cursar un máster en el tema». «Llevo desde tercero de carrera compaginando estudios y trabajo. Mi intención es empezar ya el máster y seguir trabajando», afirma.

Cristina Feliu ha terminado sus estudios en Educación Primaria y tiene expectativas diferentes: «La cosa está complicada, pero me quiero quedar en Ibiza, por eso he estudiado en mi isla. En principio, iré a la pública, pero los primeros años estaré donde me cojan». Sin embargo, asegura que se dedicará a la educación por vocación: «Desde que iba a la escuela he tenido claro que quería ser profesora».

M.J.A, la madre de una de las graduadas en Educación Infantil señala sobre el acto: «La universidad no les ha proporcionado bandas a los que han acabado esta carrera ni nos lo ha comunicado. El resto de alumnos de las otras carreras sí las llevan. No me parece justo porque todos se esfuerzan por lo mismo».