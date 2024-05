Carrera en defensa de la ‘llengua’

«Una carrera no competitiva de relevos en el que se reivindicó la llengua de forma lúdica a lo largo de 22 kilómetros». Con este propósito se celebró ayer en Ibiza el ‘Correllengua Interilles’, según indicaron los organizadores del acto: Joves per la Llengua, que contaron con la colaboración de l’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE).

Actuación de ‘ball pagès’ de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa. | VICENT MARÍ / aarón benet parrot

El Correllengua empezó sobre las 15 horas, cuando Kevin Russell (un enfermero escocés residente en Ibiza) cogió el testigo de la antorcha de la lengua de un barco en Sant Antoni. Éste procedía del correllengua de Formentera que acabó el miércoles.

Lectura del manifiesto en defensa de la lengua catalana ayer con ‘gegants’ de fondo. | VICENT MARÍ / aarón benet parrot

Para Russell, que participó por primera vez en un evento de este tipo, «el catalán se está perdiendo y la gente de fuera no hace casi esfuerzos para aprenderla». Además, reconoció que se apuntó «para promocionar el catalán».

Por su parte, Gloria Magrinyà, una de las representantes de Joves per la Llengua, afirmó que la participación de extranjeros como Rusell no supone un impedimento para la defensa de la llengua: «Que sea escocés no quiere decir que no pueda hablar el catalán ni defenderlo. Estamos súper orgullosos de tener corredores de otros sitios que defiendan nuestra lengua». Asimismo, reflexionó sobre la importancia del proyecto: «Es una oportunidad para demostrar a la gente que seguimos vivos -en referencia a los hablantes del catalán- y que continuaremos defendiendo el catalán».

Sobre las 18.10 horas una treintena de corredores y ciclistas llegaron conjuntamente al final del recorrido ubicado en el Passeig de s’Alamera de Vila. Simultáneamente, fueron recibidos por miembros de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Ibiza, que se encargaron de amenizar la jornada con una ballada popular. Acto seguido,Carmen Domínguez, Neus Cardona, María Vila, Àngel López, Saiid y Montse Montés leyeron varios poemas. También lo hizo Joana Tur, que recitó ‘Terra Natal’ de Marià Villangómez.

En una jornada así no podía faltar la lectura de un manifiesto en defensa de la llengua, que corrió a cargo de Mercè Chumillas, Adrià Rubio, Fanny Planells, Miquel Mayordomo y Maite Novella . Éste empezó: «El Correllengua es una fiesta pero también reivindicación». Posteriormente la Colla Castellera Boixes i Boixos d’Ibiza ofrecieron a los asistentes con una actuación.

Una vez concluido el Correllengua en Ibiza, la antorcha se marcha hoy a Mallorca y recorrerá sus calles hasta el próximo domingo. El acto se ha hecho coincidiendo con el treinta aniversario de Joves per la Llengua.