Los bomberos han sofocado esta mañana un fuego originado en una caseta de contadores exterior situada en la calle de la Curva (parelela a la avenida de Cala Tarida), cerca de la cantera que se encuentra en esta zona del municipio de Sant Josep.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado cuatro efectivos (un caporal y tres bomberos) y un vehículo autobomba, aunque afortunadamente este pequeño incendio no se ha extendido y no hay que lamentar daños mayores. "Era la típica caseta de contadores exterior de una casa de campo. Estaba perfectamente localizado y fuera de la vivienda, sin peligro de poderse expandir a los alrededores", explican a este diario los bomberos, que han recibido el aviso sobre las 12 horas. De hecho, no ha sido necesario ni siquiera desalojar la casa.

"Se ha quemado todo el transformador y los vecinos de la vivienda se han quedado sin luz", apuntan los bomberos, que no descartan que se hayan podido ver afectados otros usuarios.

En estos casos los bomberos notifican la incidencia a Gesa, que tiene que encargarse de mandar operarios a la zona para hacerse cargo del estado de la instalación y garantizar su correcto funcionamiento, recuerdan desde el Parque Insular de Bomberos de Ibiza.

Los efectivos movilizados para este incidente han vuelto al Parque sobre las 13.30 horas.