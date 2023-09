En los centros educativos de Ibiza y Formentera faltan 80 docentes, más que en toda Mallorca

En Ibiza y Formentera, a día de ayer, faltaban 80 docentes, más que en toda la isla de Mallorca. Así lo aseguró el conseller balear de Educación, Antoni Vera, durante la presentación de los datos de las clases que comenzarán el próximo curso. Un dato que pone de manifiesto la delicada situación de las islas. En concreto, faltan 67 en Ibiza y otros 13 en Formentera, detalló Vera, mientras que en Mallorca son 72 y en Menorca apenas 22. El conseller señaló que buena parte de estas plazas son de especialidades de difícil cobertura en las que las bolsas «están agotadas».

Vera recalcó que el problema es especialmente grave en las Pitiusas y afirmó que «a lo largo del curso» trabajarán en medidas para paliarlo. Eso sí, reconoció que no serán inmediatas. El conseller se alineó con los sindicatos: «El albergue de Formentera no es la solución». Como ya hizo en su visita a la isla, Vera dejó abierta la puerta a crear una dotación económica especial para las plazas de difícil cobertura en las Pitiusas, de la misma forma que se ha hecho con los médicos, algo de que tendrán que hablar con los sindicatos en las próximas semanas. De momento, el conseller no ha cuantificado este plus, aunque sí ha insistido en que no todas las plazas docentes de las Pitiusas tendrán esta consideración. Como ya adelantaron los sindicatos de Ibiza y Formentera, aquellas en las que hay más dificultades son Informática, Catalán y Matemáticas.

«Ibiza es la prioridad»

«Faltan 67 en Ibiza y 72 en Mallorca, el problema es grave, pero no ha surgido ahora, viene de atrás y nadie lo ha intentado paliar», comentó, en una clara acusación al anterior equipo de gobierno de la conselleria. Un ataque continuó cuando pasó al capítulo de las infraestructuras educativas. El conseller advirtió a las demás islas: «Ibiza es la prioridad». «Que sean conscientes Mallorca, Menorca y Formentera de que la situación en Ibiza es complicada porque se han hecho muy pocas inversiones. El esfuerzo presupuestario será, en primer lugar, para Ibiza. Lo digo aquí, en Mallorca, porque es un problema de las Illes Balears», continuó el conseller, quien, tras sus dos días de visita intensiva en la isla (algo que repitió constantemente en la rueda de prensa) reiteró que la situación de las infraestructuras educativas en la isla es «precaria» y que algunos centros están «completamente obsoletos».

«La situación es lamentable», zanjó el conseller, que afirmó que los alumnos de Ibiza «merecen» ir a clase «en las mismas condiciones que los del resto de las islas». El conseller destacó en la rueda de prensa la falta de comedores escolares en los centros educativos de las Pitiusas, algunos de ellos ubicados en barracones, recordó, espacios que aumentarán este curso en las Pitiusas, ya que, alertó, algunas de las obras previstas en centros, como las del instituto Xarc, obligarán a desplazar a los alumnos temporalmente a aulas prefabricadas.

El nuevo curso, en datos

La población escolar de las Pitiusas continúa aumentando, según los datos de matriculados en colegios e institutos (excepto Formación Profesional) para este curso. En concreto, un 0,76% en Ibiza y Formentera, donde hay 20.388 escolares. De momento. Ya que, como recordó el conseller Vera, se trata de datos «vivos», ya que aún hay estudiantes matriculándose. En Ibiza este incremento es del 0,57% mientras que en Formentera hay un 3,8% más de escolares que el septiembre pasado. Menorca es la única isla en la que se ha reducido el número de escolarizados mientras que en Mallorca el incremento ha sido de un 1,3%. El incremento es mayor en los centros concertados (3,74%) que en los públicos (0,26%).

Según los datos difundidos ayer por la conselleria balear de Educación, que, a diferencia de otros años, no facilitó que la rueda de prensa de presentación del inicio de curso pudiera seguirse desde otras islas, en los centros educativos de las Pitiusas habrá este año un total de 1.969 docentes: 1.850 en Ibiza (1.527 de carrera y 323 interinos) y 119 en Formentera (88 y 31). En este sentido, el conseller recalcó que el porcentaje de interinos en Balears es del 6,36%, «por debajo del 8%», por lo que no será obligatorio convocar un proceso de estabilización para el próximo curso.