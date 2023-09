Medio siglo de Flower de Pacha en Jesús

Cientos de personas, muchas de ellas ataviadas con prendas hippies, acudieron ayer a Jesús para celebrar una edición muy especial de la fiesta Flower Power. La discoteca Pacha trasladó a la calle la que es probablemente su fiesta más popular en la isla como uno de los actos de celebración de su 50 aniversario, en el marco de las fiestas patronales de Jesús. La localidad vivirá este jueves y viernes los actos más tradicionales de sus festejos. Hoy a las 19.30 horas habrá una procesión con la imagen de la Mare de Déu de Jesús y conciertos de tributo a Tina Turner y de Carly and the Cats. Mañana viernes es su día grande con diferentes actividades. La misa solemne tendrá lugar a las 11.30 horas, seguida de la procesión y el desfile de carros. Ya por la tarde habrá juegos infantiles y juveniles en la plaza antes de la misa de ofrenda de frutos a las 20 horas. La jornada terminará con los conciertos de The Metrallas y Thre3vil.