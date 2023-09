La comunidad educativa, a la espera del derechazo lingüístico de Prohens en las aulas

La comunidad educativa de las Pitiusas no se fía de la política educativa del Govern balear. Tras el anuncio de presidenta, Marga Prohens, de la supresión de la exigencia del catalán en la sanidad y la posibilidad de eliminarlo también para los trabajadores de la administración pública, los docentes no descartan algún anuncio similar antes de que acabe el curso que afecte a la presencia del catalán en las aulas.

«Sí que está ya, es el currículum oculto», afirma, contundente, Pere Lomas, portavoz del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI), cuando se le pregunta por este tema. «Es lo que está detrás del hecho de que las familias puedan escoger el centro en el que escolarizar a sus hijos y de la libre elección de lengua», continúa el delegado sindical quien, sin embargo, augura problemas a la hora de ponerlo en marcha, ya que serían necesarios muchos más recursos «de espacios y de docentes». Algo que, con la situación actual de falta de centros y de educadores no ve muy posible.

«Estamos expectantes», continúa Lomas, que espera algún anuncio a lo largo del curso algún anuncio del gobierno de Prohens: «La derecha haciendo caso y actuando como la ultraderecha». El portavoz del STEI recuerda, sin embargo, lo mal que le fue al último gobierno del PP en las islas, el de Bauzá, con su polémico TIL (decreto de trilingüismo), que levantó a la comunidad educativa en una huelga de varias semanas y una marea verde que tuvo bastante que ver con su derrota en las urnas.

Sin recursos

«El PP tiene la intención de implantar la elección de lengua de aprendizaje, pero no sé cómo lo van a articular porque no hay infraestructuras para desdoblar grupos ni suficientes docentes», apunta Mario Devis, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. Devis está convencido de que el anuncio sobre este tema se producirá «a final de curso». Y está convencido, también de que responderá al programa «acordado con VOX». «Sospechamos lo que quieren hacer, pero no sé si con la falta de recursos al final se quedará en nada», señala Devis, que concluye: «Esperemos que se quede ahí».