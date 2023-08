El Govern balear ha anunciado esta mediodía la aprobación de un decreto-ley en el que se regulan jurídicamente las zonas y especialidades de «difícil cobertura» de profesionales sanitarios en los centros públicos de las islas y que incluye también, como novedad, las de «muy difícil cobertura», con una previsión de hasta triplicar el complemento salarial añadido que perciben los primeros. Tras el Consell de Govern extraordinario en el que se ha aprobado el decreto ley, la consellera balear de Salud, Manuela García, ha explicado que, con este nuevo marco jurídico, se «valorará» ahora declarar «la situación del área de Oncología de Ibiza» como de «muy difícil cobertura».

Hay que tener en cuenta, ha remarcado García, que actualmente sólo hay una plaza cubierta de esta especialidad en el hospital Can Misses cuando debería haber cinco. Esta carencia «se suple» con oncólogos del hospital de referencia (Son Espases), en Mallorca, que se desplazan a la isla. «Se han sacado plazas y no acaban de atraer», lamenta la consellera, que, al margen del problema de la vivienda y otras cuestiones, apunta también que el freno a la investigación y la formación también lastra la cobertura de esta área tan sensible de la sanidad. «Llevamos años arrastrando esta situación», recuerda.

Por ello, Manuela García ha señalado que también se prevén medidas para facilitar que los oncólogos que se desplacen a la isla tengan «las mismas posibilidades» para seguir investigando o formándose que los profesionales que trabajan en Son Espases.

Aumenta el complemento de las zonas de difícil cobertura

La consellera balear de Salud ha explicado que en la actualidad Ibiza, Formentera y Menorca ya están declaradas zonas de difícil cobertura y, por ello, los profesionales sanitarios reciben un complemento salarial: 4.800 euros repartidos en 12 mensualidades en el caso de los médicos y 250 euros mensuales en el del personal de enfermería. Sin embargo, no existía, y con este decreto ley se soluciona, una regulación jurídica de dichas plazas, lo cual, además, faculta a la Comunitat Autònoma a declarar otras zonas de difícil cobertura en Mallorca. Además, se incrementa el complemento a 6.600 euros anuales en el caso de los médicos y 4.800 euros en el del personal de enfermería.

En todo caso, la principal novedad es la regulación, hasta ahora inexistente, de las zonas de «muy difícil cobertura», pensada para tratar de paliar el déficit estructural de la plantilla de oncólogos en Ibiza El Consell de Govern tiene que determinar la cuantía del complemento salarial en estos casos, pero puede alcanzar el triple del que perciben los profesionales en las zonas de difícil cobertura, así como la duración de la medida, según ha adelantado Manuela García.

Eliminación del requisito del catalán

Otra media incluida en el decreto-ley es la eliminación del requisito del conocimiento de la lengua catalana para ocupar una plaza en la sanidad pública de las islas. El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha reconocido que «el requisito lingüístico» es «un elemento disuasorio» para «la captación y fidelización» de la plantilla de sanitarios en las islas, «pero no el único, ni mucho menos». «Me atrevería a decir incluso que el problema de la vivienda es probablemente más disuasorio, es una barrera superior. Pero con las enormes carencias de personal sanitario que tenemos, cualquier elemento disuasorio, es disuasorio; y hay que intentar que no lo sea», ha remarcado Costa, al tiempo que ha recordado que el nuevo Govern también trabaja en medidas para facilitar el acceso de los sanitarios a una vivienda.