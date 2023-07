Prohens anuncia que invertirá «todo el dinero necesario» para mejorar Oncología

«No es igual tener cáncer en Ibiza y Formentera que en Mallorca». Es el mensaje que lanzó la presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a los Afectados de Cáncer (Apaac), Maribel Martínez, en la reunión que la presidenta del Govern, Marga Prohens, la consellera balear de Salud, Manuela García Romero, y el gerente del Ib-Salut, Javier Ureña, mantuvieron ayer con asociaciones de pacientes. «La impresión ha sido buena, y las perspectivas también lo son, a ver si se soluciona a corto, medio y largo plazo porque el problema que tenemos en Oncología es grave, llevamos mucho tiempo sin especialistas y necesitamos que las cosas se hagan rápido y bien», zanjó Martínez al salir del encuentro, al que también asistieron integrantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif), Movimiento Pro Radioterapia y Asociación de Patología Dual de Ibiza y Formentera (Aspadif).

Precisamente a estos últimos afectados, que, según explicó su presidenta, Soledad Manzano, llevan «dos años» sin psiquiatra «y con una descoordinación bárbara», Prohens les aseguró que «en unos días» se nombrará un director general de Salud Mental con el objetivo de darle «un tratamiento prioritario». «¿Cómo van a fidelizar a los profesionales? Lo primero es saber cómo los van a encontrar», señalaba Manzano. «Crucemos los dedos, nos va la salud en ello», concluyó confiando en que las plazas de psiquiatría también se declaren de difícil cobertura, como Prohens anunció que se declararán «todas» las de Oncología.

«Muchas veces no se trata sólo de un tema económico, hace falta un plan de gestión, de conciliación y de carrera profesional, de formación», indicó Prohens, que aseguró que la consellera ya se ha puesto «en contacto con oncólogos». Eso sí, ninguna de las dos puso plazo a la mejora en el servicio de Oncología y se marcaron septiembre, cuando acabe la temporada, como el momento en el que podrán comenzar a verse «las primeras mejoras». «Estamos en plena temporada», justificó la presindenta, que continuó: «Un problema complejo con años de dejadez no se soluciona de un día para otro». Y afirmó que lo primero que se va a hacer es organizar las agendas para que a los pacientes de cáncer de las Pitiusas los vea siempre el mismo especialista desplazado desde Mallorca. Además, prometió que el Govern invertirá «todo el dinero que haga falta» para los enfermos de cáncer de las Pitiusas: «La atención a estos pacientes no debe depender del código postal».

Luces rojas

La presidenta denunció la situación en la que, asegura, se han encontrado en el Área de Salud pitiusa: «No es buena. Hemos hallado una carencia total de profesionales sanitarios y una ausencia de planes de atracción y fidelización». En este sentido, aseguró que en el caso del servicio de Oncología, se habían encendido ya «luces rojas».

En los próximos meses los profesionales de la conselleria elaborarán un plan para atraer y fidelizar a profesionales que tendrá, entre otros (conciliación, formación, investigación...), incentivos fiscales. «Las plazas de difícil cobertura podrán desgravar», indicó la presidenta, que se mostró convencida de que los especialistas que se han marchado de las Pitiusas lo han hecho «por la falta de un plan ambicioso» que les ayudara a «crecer profesionalmente». «Los profesionales que vengan deben tener la misma capacidad para formarse que en otro lugar», apuntó la consellera, que explicó que una de las primeras medidas será tratar de «fidelizar» a los residentes que acaben su formación.

Además, se hará un análisis de todas las plazas del área sanitaria pitiusa que deben declararse de difícil cobertura o, incluso, «de muy difícil cobertura». «Vamos a echar el resto porque la situación es muy mala y es injusto que los ibicencos sean tratados no como enfermos de segunda sino de tercera», zanjó la presidenta antes de cederle la palabra a la consellera balear de Salud, Manuela García Romero, que se mostró especialmente preocupada, además de con la situación de Oncología, con la del servicio de Anestesia. «Supone el grueso de las listas de espera», detalló la consellera, que adelantó que también se declararán estas plazas de difícil cobertura.

«Lo que queremos es que los profesionales vengan y se queden, y que se coordinen bien», reiteró Martínez, que recordó que los pacientes de las Pitiusas saben «un rato» qué significa la «equidad» que tanto nombran los políticos. «Los derechos son para todos igual, y más en una misma Comunitat», reflexionó mientras, a su lado, la presidenta de la junta local de la AECC, Carmen Villena, asentía. Ambas confían en que las medidas anunciadas se pongan en marcha y funcionen. «En realidad, es más o menos lo mismo que llevamos tiempo escuchando, pero la esperanza no la perdemos», señaló Villena, que agradeció la prontitud con la que la presidenta balear y el nuevo equipo de la conselleria se han reunido con las asociaciones de pacientes. «A ver si vemos un poco la luz», deseó la presidenta, que destacó que desde hace un tiempo a los pacientes los están viendo siempre los mismos profesionales desplazados de Mallorca, con los que, afirmó, los enfermos están «encantados».