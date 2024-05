La moda de Ibiza se cuela en Eurovisión

La diseñadora de moda alemana residente en Ibiza, Maria Kalkoff, ha disfrutado de la gala de Eurovisión este año de una manera muy especial. El mítico grupo sueco Alcazar ha escogido uno de sus diseños para actuar en la gran final del concurso musical.

Alcazar, que no concursaba, es una banda de pop y eurodance sueca creada en 1998. Actualmente está formada por Andreas Lundstedt, Tess Merkel y Lina Hedlund. Su primer álbum, bajo el título 'Casino', tuvo gran éxito en Europa, especialmente el tema 'Crying at the discoteque'. De hecho, ese fue el que interpretaron en Eurovisión.

La banda se reunió en el festival después de mucho tiempo separada. Sus mayores éxitos se remontan a la década de los 2000 con temas como 'Alcastar', 'Stay the Night' o 'Blame it on the Disco'.

Alcazar ha participado cinco veces en Melodifestivalen, el certamen sueco previo a Eurovisión, sin éxito. Sin embargo, en 2014 la banda fue elegida como portavoz de los votos del jurado de Suecia.

Conjunto "customizado"

El conjunto, que fue "customizado", según detalla la diseñadora, "como hacen una música muy disco" han adaptado el modelo a su estilo.

"Me quedaban solo estos dos tops y un pantalón", explica Kalkoff, ya que forman parte de la colección 'In the pursuit of feminity' de hace dos años. "El otro pantalón se lo inventaron ellos. Me compraron también la falda, pero no se la pusieron", detalla la creadora.

El conjunto está formado por el top 'All eyes on me', de color beige de licra e hilo de seda, con un precio de venta de 678 euros. Completa el diseño el pantalón 'Bonnie's trouser's', del mismo color y tejido, que tiene un precio de 260 euros.

Diseño que ha vestido el grupo Alcazar en Eurovisión. / M.K.

Hasta la mismísima Shakira ha recurrido ya a la diseñadora de la isla para asistir a una cita tan importante como los Latin Grammy, que se celebraron en noviembre del año pasado en Sevilla.

En esta ocasión se trataba del modelo Cleopatra, en color verde. Cuesta 700 euros, tal como se puede ver en la web de la diseñadora. Este mismo modelo está disponible en otros dos tonos: azul y negro.

La diseñadora ya había vestido con anterioridad a artistas como Paula Echevarría, Laura Escanes, Eva González, India Martínez, Mónica Naranjo, Ruth Lorenzo o Cristina Pedroche. Pero sus diseños ya han traspasado fronteras.