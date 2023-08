El jueves 10 de agosto se dio el pistoletazo de salida a las fiestas de Sant Bartomeu. Actividades infantiles, deportes, una fiesta para los mayores, música, baile, folclore... La agenda festiva cuenta con opciones para todos los gustos y edades.

Este año, a eventos tan famosos ya como la batalla entre cartagineses y romanos, se suman algunas novedades como el Certamen de Fotografía en Instagram, un concurso con el que se pretende, en palabras del concejal de fiestas, Miguel Tur, «hacer llegar el municipio a todo el territorio nacional».

Las fiestas de Sant Bartomeu 2023 culminarán con la Minimaratón, organizada por el club JASA, el domingo 10 de septiembre en el paseo de ses Fonts.

¿Qué espera de estas fiestas de Sant Bartomeu?

Somos referentes en fiestas patronales. Hemos hecho el gran lema de ‘fer poble’ y realmente toda Ibiza espera que lleguen estas fiestas para poder disfrutarlas. Están dispuestas tanto para el disfrute de los vecinos de la Villa de Portmany, como para los turistas o para todo aquel que nos venga a visitar. También con idea de mover la economía del pueblo. Eso se nota, porque cuando vienen estas fechas señaladas se llenan los restaurantes, los bares e incluso los hoteles notan un poco la subida en turista nacional. Llevamos cuatro años de trabajo que nos hacen valer y ser punta de lanza en fiestas de verano.

Una de las principales novedades del programa es el Certamen de Fotografía en Instagram. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad?

Es un certamen a nivel nacional, participan otros municipios. Pensamos que sería una herramienta para dar a conocer nuestros rincones o la experiencia, porque no hay que olvidar que no solo es la fotografía de un rincón, sino también la experiencia del verano que durante este mes se pueda llegar a disfrutar siendo de fuera o de la isla. Aparte de los premios que daremos nosotros, la fotografía será la cabecera de otros panfletos para otras fiestas nuestras e imagen en páginas del Ayuntamiento. A nivel nacional, si el ganador queda dentro de las diez mejores fotos, entrarán en un sorteo para ser imagen también en todo el país. Es un movimiento para que, con una herramienta que hoy en día todo el mundo tiene, que es el móvil, se pueda hacer llegar el municipio a todo el territorio nacional.

La fiesta de cartagineses y romanos es una de las actividades estrella del programa, ¿qué destacaría para convencer a posibles participantes?

Es una fiesta muy divertida, donde el tomate es el gran atractivo. Realmente, animaría a todos, pequeños y grandes, porque también hay una fiesta para niños que empieza el viernes. Son ya 14 o 15 años de fiesta, donde las tropas romanas salen desde Sant Josep y las cartaginesas desde Sant Antoni, con sus caballos y su equipación. La verdad es que es muy emotiva. Además, es un referente cultural, no hay que olvidar que en Ibiza y Sant Antoni hemos sido cartagineses y romanos, entre otros. Al final hay una guerra de tomates, con un desembarco de tropas… es muy bonito.

La agenda festiva cuenta con una amplia oferta de actividades para los más pequeños, ¿cómo viven ellos estas fiestas?

Es muy importante para la concejalía de Fiestas incluir todo el movimiento para los más pequeños. Desde que llegamos lo hemos hecho, lo hemos conseguido y así nos lo reflejan los padres. Tenemos desde el Club Supergarrits hasta cucañas y juegos infantiles. También la pequeña Movida, cartagineses y romanos para niños, el Trikids Sant Bartomeu… El programa está lleno de actividades desde 0 hasta 18 años para que puedan disfrutar. No nos olvidamos de ellos, son súper importantes para nosotros y tienen que disfrutar. Ya somos conocidos por las fiestas para mayores y queremos también serlo por las fiestas para jóvenes.

Voleibol, petanca, fútbol, natación... Sant Antoni es un municipio comprometido con el deporte. Las actividades deportivas que se celebran en el marco de las fiestas patronales, ¿tienen buena acogida?

Todas las actividades deportivas que ponemos en el programa se llenan. De hecho, a veces, el cupo se tiene que alargar para que se puedan inscribir más participantes. El deporte es una herramienta súper importante, aporta un gran valor a las fiestas. Casi todo son deportes de equipo y transmiten unos valores que tenemos que tener en cuenta y que queremos hacer llegar a la gente joven y no tan joven. Además, en deporte, como destino turístico, Sant Antoni es muy conocido. Abrimos la temporada con deporte y la cerramos con deporte.

El plato fuerte de las fiestas es el concierto de Tanxugueiras, ¿cómo ha sido el proceso para contar con las gallegas?

A todos nos dolió un poco que no fueran ellas las que fuesen a Eurovisión, aunque después Chanel consiguiera llegar muy lejos. Pero ese sentimiento de arraigo tan nuestro, como con el ball pagès o toda nuestra tradición fue lo que me movió. Casi todo el mundo conoce ‘Terra’, pero tienen un repertorio extenso y muy bueno. Hablar con ellas fue muy fácil, les dije que me fascinaba que llegasen tan lejos con sus raíces. Creo que teníamos que traerlas porque somos muy iguales en ese sentido, Sant Antoni es una tierra de raíces, siempre lo demostramos. Tenían que ser ellas el plato fuerte de las fiestas.

¿Qué otros actos destacaría del programa de este año?

Ha sido el tercer verano que se ha traído La Movida, que reúne a más de 7.000 personas, algo a destacar. Pasado el día grande, el 25 de agosto, la Feria de Abril la movemos a agosto y la traemos a s’Arenal. Farolillos, trajes, flamenco… Marinah, la cantante de Ojos de Brujo, vendrá a actuar, así como Querencia y Adrián Pineda, que ofrecerá su espectáculo de flamenco. Ese día va a ser también muy grande y vamos a llenar s’Arenal. Después, me gustaría destacar también el festival Brisa Flamenca, con el que cerramos nuestras fiestas patronales. Este año, empezamos con un plato fuerte: el viernes 8 de septiembre traemos a Falete, un grande del flamenco. Después, el día grande del festival, el sábado 9 de septiembre, actuarán Tomatito y La Tana, que son ya dioses del flamenco.