Cuántas veces has disfrutado de la puesta de sol, has paseado por las increíbles playas de Sant Antoni, has navegado por la costa, has visto un paisaje impresionante, has comido un plato del que todavía te acuerdas... y cuántas de esas veces has sacado el móvil del bolsillo, has hecho una foto y la has subido a Instagram. Pues esta imagen puede tener premio con motivo de las fiestas de Sant Antoni, incluso puedes llevarte un premio nacional. Solo tienes que subir la foto a Instagram, a una cuenta abierta, con los hashtags #mirinconfavorito y #mirinconfavoritodesanantoni. Tienes de plazo hasta el 31 de agosto de 2023.

Puedes presentar tantas fotos como desees y deberás rellenar un formulario de inscripción por cada obra. Ten en cuenta que el texto de la descripción de la imagen tambien formará parte de la obra y será tenido en cuenta por el jurado a la hora de elegir a los trabajos ganadores. Puedes escribir lo que quieras e incluso incluir emoticonos. Eso sí, no olvides incluir el lugar donde hiciste la foto. La imagen puede haber sido tomada en cualquier momento, pero ha de estar subida a Instagram y la puedes haber hecho con el teléfono móvil o con cualquier otro dispositivo fotográfico. También, puedes retocar las imágens mediante edición digital, tanto en Instagram como a través de cualquier otro programa. Premios y postales El primer premio es de 200 euros y el segundo de 100 euros. Además, la obra ganadora se utilizará para imprimir 2.000 postales, 1.000 pegatinas y 500 pósteres que servirán de material promocional y turístico de Sant Anoni y no solo eso, sino que participará en el concurso nacional. Los trabajos ganadores se darán a conocer el 6 de septiembre de 2023 y el fallo del concurso nacional se conocerá el 27 de septiembre de 2023, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo. Gratis y online La inscripción es totalmente gratuita y online, y se realiza a través de del formulario que se encuentra en mirinconfavorito.com. El objetivo del certamen es mostrar los aspectos más destacables del municipio de Sant Antoni: tu paisaje favorito, un bucólico atardecer, un parque lleno de actividad, un rincón poco conocido, tu plato preferido, la plaza o calle más representativa en pleno ajetreo, los puestos callejeros... El certamen está abierto a la creatividad y cualquier imagen reseñable de Sant Antoni o sus gentes será susceptible de participar.