Ibiza In exige a los ayuntamientos que destierren la palabra «minusválido» de las señales

«Minusválido: Del latín minus, ‘menos’, y válido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió abandonar en 2001 los términos minusválido y persona con minusvalía por su connotación peyorativa. Además, por ley, las administraciones públicas no deben usarlas», afirma Susana Ribas, tesorera de la asociación Ibiza In, que recientemente ha exigido a todos los ayuntamientos de la isla que destierren este vocablo de las señales de tráfico.

«En nuestra isla sigue habiendo muchísimas señales de aparcamiento para personas con movilidad reducida con la palabra minusválidos. También encontramos esta palabra en algunos textos de nuestra administración», señala la asociación en la denuncia pública que ha hecho a través de las redes y que concluye, mencionando al Consell de Ibiza y los cinco ayuntamientos: «Desde Ibiza In creemos que la administración debe ser un ejemplo de utilización de lenguaje correcto y respetuoso para referirse a las personas con diversidad funcional, ¿nos ayudáis a cambiarlo?».

La asociación recuerda a todas las administraciones de la isla que la ley 39/2006 del 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia les exige utilizar el término «persona con discapacidad» para referirse a las personas con movilidad reducida. Algo que, reiteran desde la entidad, no se cumple. «Había uno, incluso, delante de Apneef (Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera) y cada vez que aparcábamos allí la veía mi hija. Se me encogía el corazón», comenta Ribas.

Una señal lleva tirada en el suelo en Platja d'en Bossa

En Sant Joan aseguran que no tienen ninguna señal que incluya esta palabra. Y lo mismo en Sant Josep. Eso sí, desde principios de verano varias familias han denunciado que la señal que indica los aparcamientos reservados para movilidad reducida en Platja d’en Bossa, los más cercanos a la pérgola para personas vulnerables y con movilidad reducida, está tirada en el suelo. A pesar de las denuncias, algunas de ellas hechas públicas por los afectados, el Ayuntamiento no ha cambiado aún la señal. De hecho, lleva meses en el suelo, tirada sobre la acera y pegada a la pared, donde alguien la debió apoyar para que no obstaculizara el paso por la acera.

El Ayuntamiento de Ibiza, por su parte, anunció a finales de junio su intención de sustituir todas las que hay en el municipio. La asociación recibió este anuncio con satisfacción, pero teme que, tras cambiar alguna, el proyecto se demore.

Desde el Consistorio detallan que se trata de una tarea «encargada por la concejalía de Servicios Sociales, liderada por Lola Penín, que debe completar la Policía Local». Cuando se le pregunta al Ayuntamiento por los plazos de esta iniciativa la respuesta es más bien vaga. Ir cambiando estas señales que aún ponen «minusválidos» (inscripción que se sustituirá por la silueta de una persona en silla de ruedas (el símbolo internacional de la accesibilidad), depende de su «disponibilidad». «Y están registrando una cifra muy elevada de incidencias diarias», justifica el Consistorio, que recalca: «No podemos permitir más tiempo señales en la ciudad con esta palabra».

En el caso de Sant Antoni, la asociación, que trabaja por la inclusión de las personas con diversidad funcional, lamenta que aunque lo pidieran ya hace tiempo aún no se haya sustituido ninguna. Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni no han contestado a este diario sobre si hay algún proyecto para cambiar estas señales de tráfico. Mientras que en Santa Eulària piden a la asociación que, en el caso de que detecte alguna en la que aún figure este vocablo, que se lo comunique, ya que «desde hace tiempo» hay una orden para «sustituir toda la cartelería que no sea inclusiva o que vaya en contra del Plan Municipa de Igualdad de Oportunidades (PIO), aprobado en pleno». El departamento de comunicación de Santa Eulària señala que en estos momentos «no deberían quedar muchas», ya que «se van cambiando» así como se van detectando. «Hace poco se cambió una que había en la piscina de Santa Getrudis», indican.

Mapa de las plazas

De la misma manera, la asociación ha pedido a los consistorios un listado, con ubicación, de las plazas de aparcamiento de movilidad reducida con el objetivo de comprobar que se está cumpliendo la normativa. «Debe haber una por cada 40 estacionamientos», indican desde Ibiza In, que señala que, por el momento, ningún consistorio les ha facilitado la información.

La intención no es sólo constatar el número sino, también, ver luego, una por una, «si se ajustan la normativa, si tienen las medidas y las condiciones adecuadas». En la entidad están convencidos, por experiencia de las familias que la forman, de que «el 80% de las plazas no cumplen las condiciones». En este sentido, señalan que no sólo se trata de que algunas de ellas no cuentan con las medidas apropiadas —«deben ser, mínimo de cinco por 2,2 metros», apunta Ribas— sino que deben permitir que se puedan abrir las puertas del vehículo para poder sacar la silla de ruedas. «Muchas veces la zona de transferencia no se respeta», denuncian desde la asociación, que critica también que en muchas de las plazas falta la señalización vertical o la pintura azul del suelo «está completamente gastada».

De la misma manera, Ibiza In lamenta la «falta de concienciación» de muchos conductores, que utilizan estas plazas sin tener movilidad reducida.