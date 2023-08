El Consell no garantiza buses adaptados en la nueva línea que une los disuasorios

«Nos dicen que tenemos que descargarnos un pdf con los horarios, ver la hora a la que vamos a coger el autobús y llamar a la empresa para que nos diga si ese vehículo en concreto tiene rampa y, en ese caso, si funciona», relatan desde Ibiza In, asociación que lucha por la inclusión de las personas con diversidad funcional y que ha denunciado públicamente esta situación.

Consell y Ayuntamiento de Ibiza anunciaban a bombo y platillo en redes hace una semana la puesta en marcha de la L50B, una línea de autobús, variante de la L50, que recorre los aparcamientos disuasorios para unirlos con el centro de la ciudad. «¿Está adaptada para personas con movilidad reducida?», preguntaba, en esas mismas redes, Ibiza In. Lo que no se esperaban en la asociación era la respuesta que, desde el perfil público, les dio el Consell y que aún se puede leer en la publicación en la que saca pecho de esta nueva línea, solicitada, según detalla, por el Ayuntamiento: «Este autobús de extensión de línea es un minibus y no dispone de plataforma elevadora». Tras lo que les detalló todo el «jaleo» que deben hacer si quieren saber si los vehículos de otras líneas están adaptados.

Mayores, gente con muletas, carritos de la compra y cochecitos de bebé

«La respuesta no tiene desperdicio», comenta Susana Ribas, tesorera y portavoz de la asociación, en la que no entienden cómo es posible que el Consell de Ibiza, al poner en marcha una nueva línea de transporte público, no exija a las empresas que los vehículos estén adaptados para las personas con movilidad reducida. «No es sólo para quienes van en silla de ruedas, también lo necesitan las personas mayores que no se mueven muy bien, gente que ha tenido un accidente, que va con muletas o que, simplemente, van cargados con bolsas, un carrito de la compra o un cochecito de bebé», continúa Ribas .

«Y para el resto de líneas no tiene sentido que te digan que te descargues un pdf, que te sepas el horario exacto y que llames a la empresa. ¿En serio hay que hacer todo eso para saber si un autobús está adaptado? Lo que no es lógico es que se abra una línea nueva y los vehículos no lo estén», continúa la tesorera de la asociación.

Desde el Consell de Ibiza justificaron que las concesiones de transporte público «son de hace 30 años» y que en ese momento «no estaba previsto en los pliegos» que los vehículos tuvieran que estar adaptados a personas con movilidad reducida. «Por tanto, hasta que no tengamos los nuevos contratos no se puede exigir el cien por cien de flota adaptada», continuaron desde el Consell cuando se les preguntó por este tema. Al insistir sobre la rocambolesca y alambicada solución que dieron a la asociación para averiguar si un vehículo está adaptado o no, desde el departamento de comunicación de la institución detallaron que descargarse el pdf «es la forma de ver los horarios» y llamar a la empresa «la de saber si el bus que pone ésta o no adaptado». En ningún momento al Consell de Ibiza le parece extraño que estas personas tengan que hacer todo esto para saber si pueden o no montarse a un autobús. «Muchos de los vehículos son nuevos y están, por suerte, adaptados, pero algunos no», concluye el Consell de Ibiza.

Derecho al transporte público de las personas con movilidad reducida

La asociación recalca, en una publicación que ha hecho en sus redes, que el derecho al transporte público de las personas con movilidad reducida «es un aspecto fundamental de la inclusión y la igualdad de oportunidades para todas personas, sin importar sus capacidades físicas». «El acceso al transporte público es esencial para que las personas con discapacidad se puedan desplazar con autonomía, acceder a los servicios esenciales, ocupación, educación y puedan participar activamente en la sociedad», continúa la denuncia de Ibiza In.

La asociación recuerda a las instituciones que para garantizar el transporte público avanzado «es necesario que las autoridades y los operadores de este servicio adopten medidas para eliminar las barreras que dificultan o impiden el acceso de las personas con movilidad reducida». «A la gente se le olvida que cualquier persona puede estar a este lado», comenta la tesorera de Ibiza In.

La asociación exige al Consell de Ibiza «que reconozca y proteja los derechos de las personas con discapacidad, incluido el acceso a la movilidad y al transporte». De la misma manera, pide a los cinco ayuntamientos de la isla que soliciten «mejoras en el transporte para las personas con movilidad reducida en sus municipios».