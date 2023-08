Un vehículo ha sufrido un accidente en el paso de peatones de Can Tomás, donde hace unas semanas fue arrollado un octogenario. El turismo, un Volswagen Polo de color oscuro, circulaba por la autovía de Sant Antoni en dirección a Ibiza cuando invadió el carril contrario justo por el cruce peatonal en la rotonda de Es Puig, que los vecinos han denunciado como un punto negro.

En las imágenes tomadas este jueves por la mañana se aprecia cómo el turismo golpeó la mediana y saltó al otro lado de la carretera hasta acabar en un solar en el margen de la carretera.

Se desconoce por el momento si ha habido heridos en este siniestro.

Protesta

Este accidente refuerza las reclamaciones hechas por las asociaciones de vecinos de Can Bonet y Can Tomàs, que salieron a la calle el pasado día 15 de agosto, precisamente "para dar visibilidad a los puntos negros en cuanto a seguridad vial", siendo el paso de peatones que atraviesa desde Es Puig (barrio de Sol y Descanso) hacia Can Tomàs, "el que más preocupa" a los vecinos, han recordado ambas asociaciones en un comunicado.

"A penas 15 días después de que un vehículo atropellara a un vecino en ese mismo paso de peatones, hoy se ha producido un nuevo accidente, en el que un turismo ha saltado la mediana para acabar en el arcén de la carretera, pasando por encima de los dos carriles de circulación en sentido contrario, lo que podría haber supuesto una verdadera tragedia de haber alcanzado a algún vehículo circulando en dirección contraria en ese momento", han denunciado los vecinos.

"Por ello reiteramos la urgencia en la toma de medidas por parte de las administraciones que garanticen la seguridad en este tramo del que ya ha quedado más que patente su peligrosidad", han afirmado ambas asociaciones vecinales.

Alrededor de un centenar de vecinos, ataviados con chalecos reflectantes amarillos y escoltados por patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local, participaron en una marcha el apsado martes, que llamaron «paseo de concienciación», «para hacer visibles los problemas que vivimos cada día», señaló la presidenta de la asociación de vecinos de Can Bonet, María José Torres. En ella señalaron precisamente este paso como uno de los puntos más peligrosos de la zona.