La grúa retira por fin los coches aparcados en la acera en Platja d’en Bossa

La grúa municipal comenzó ayer a retirar los vehículos estacionados encima de la acera en Platja d’en Bossa, según informó el Ayuntamiento de Ibiza y pudieron comprobar los vecinos de la zona. Estos llevaban tiempo denunciando que, tras la reducción de plazas de estacionamiento de la reforma de la avenida Pere Matutes Noguera, los coches campaban a sus anchas en las zonas habilitadas para peatones, impidiendo, en algunos casos, el paso de carritos de bebé o sillas de ruedas.

Varios vecinos, hartos de denunciar la situación a la Policía Local, sin que ésta hiciera nada, lo pusieron en conocimiento de este diario, que publicó sus quejas hace unos días. En un primer momento, tras la publicación de las denuncias, desde el Ayuntamiento de Ibiza se informó de que los agentes de la Policía Local habían multado a los propietarios de los vehículos. En concreto, el departamento de comunicación detalló que entre el 26 de julio y el 2 de agosto se habían tramitado 18 denuncias: seis en la calle Mediterrània, dos en la calle Algarb y diez en Fray Luis de León. En esta última, un único vehículo, un todoterreno blanco, sumaba tres sanciones, informó Vila.

Habituales sobre la acera

Los vecinos, sin embargo, denunciaron que la grúa no había retirado los vehículos, por lo que los mismos conductores seguían estacionando sobre la acera. Desde el Consistorio, a pesar de la insistencia de este diario, no detallaron si la grúa municipal había actuado o no. El jueves, se inmovilizó un descapotable blanco aparcado en la acera de la calle Fray Luis de León, que la grúa tenía intención de llevarse el viernes, sin embargo, el propietario apareció, pagó la multa por la inmovilización y se le retiró el cepo. Finalmente, ayer a primera hora de la mañana tanto los vecinos como el Ayuntamiento explicaban con satisfacción que se estaban empezando a llevarse tanto coches como motos que estaban ocupando las aceras.

Entre ellos, uno de los habituales de una de las aceras de la calle Mediterrània, donde aparcaba prácticamente cada día. La grúa se lo llevó a primera hora de la mañana de ayer, pero llevaba estacionado en la acera desde la tarde del día antes. De esa misma calle la grúa municipal se llevó, además, siete motos que también estaban en las aceras, detalló el departamento de comunicación del Ayuntamiento de Ibiza.