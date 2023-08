En Platja d’en Bossa se aparca en la acera

En Platja d’en Bossa, si no hay dónde aparcar no hay problema, se deja el coche, o la moto, en la acera. Y no pasa nada. En las últimas semanas, los vecinos de la parte de Vila asisten asombrados a esta nueva moda que, así como avanza el verano, se va extendiendo. Algunos conductores, al ver que los mismos vehículos estacionan habitualmente, día tras día, en la zona reservada para el paso de los peatones, sin que tengan consecuencias, se animan a imitarlos.

La situación, que se había producido de forma ocasional en veranos anteriores se ha convertido en la tónica de este 2023. Algunos de los vecinos creen que esto se debe a la desaparición de numerosos aparcamientos que ha conllevado la modernización de parte de la avenida Pere Matutes Noguera y de la calle de la Murtra. De hecho, este también es el motivo por el que las furgonetas de reparto ocupan durante buena parte del día las nuevas aceras. Y es que, denuncian los afectados, no se han previsto zonas de carga y descarga. Sólo hay que pasear por la zona para comprobar que algunas de las baldosas recién instaladas están cuarteadas o, incluso, levantadas, tras varios meses de camiones y furgonetas paradas constantemente para descargar el género de los establecimientos de la zona comprendida entre las calles Fray Luis de León y Begònies. El lugar favorito para los conductores para aparcar sus coches sobre la acera son las que flanquean las rotondas en las que acaban las vías que van de la calle principal a la playa. Ahí pueden verse, las mayoría de las mañanas, coches y motos ocupando la zona de los peatones. En algunas ocasiones los pilotos ni siquiera se preocupan de dejar espacio suficiente para que puedan pasar quienes van a pie. El pasado domingo, por ejemplo, un pequeño vehículo amarillo se plantó al final de la calle Mediterrània, impidiendo que pasara, por ninguno de los dos lados, una mujer con un carrito de bebé. Ante esta situación, la vecina llamó a la Policía Local de Ibiza, donde no le garantizaron que pudieran hacer nada, ya que, según le explicó el agente que atendió la llamada, en ese momento —«debían ser alrededor de las ocho de la mañana», indica—, tenían mucho trabajo. «No es que pase una vez, o que dejen el coche cinco minutos, es que son los mismos coches que, noche tras noche, aparcan ahí. Antes eran uno o dos, pero ahora, como otros ven que los dejan ahí y no pasa nada, cada vez hay más que lo hacen», continúan los vecinos, que insisten en que Platja d’en Bossa es «el barrio más olvidado» de Vila. Muestra de esto, dicen, es la suciedad de las calles, los botellones que se organizan en la playa al amanecer, cuando mucha gente vuelve de la discoteca, y que despiertan a los vecinos con música y altavoces, las papeleras rebosantes al final del día o los vendedores de sustancias que pasan la tarde y la noche apostados en el paseo. Situaciones que se solventarían, consideran, si se viera a agentes de la policía patrullando por el barrio y aumentando el servicio de limpieza. En este sentido, ponen como ejemplo unas bolsas de basura que alguien dejó en una esquina hace más de una semana y que, a pesar del tiempo que ha pasado, ningún empleado de la limpieza las ha retirado, por lo que ahí siguen. Y no sólo ésas, sino que se han sumado algunas más. El problema, insisten los residentes en la zona, es que cuando la gente ve que hay basura en el suelo o que la calle está sucia nadie se preocupa por mantenerla limpia. Lo mismo que con los coches aparcados en la acera o con el menudeo de droga en el paseo. «Otros años había un par de vendedores, éste, como no se hace nada, hay una decana», concluyen.