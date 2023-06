El Consell de Ibiza recibe una avalancha de más de un millar de solicitudes de licencias de VTC en unos días

En concreto, en unos días, la institución insular recibió unas 1.200 solicitudes en paquetes de varios centenares, entre ellos de Prestige&Limousines SL, la sociedad que impugnó el reglamento de transporte del Área Metropolitana de Barcelona. Esta cifra es actualmente más alta e incluso taxistas de Ibiza también han pedido permisos de VTC, según diversas fuentes consultadas por este diario.

En todo caso, la sentencia del tribunal europeo afecta sólo al caso de Barcelona. De hecho, es el resultado de una solicitud de información del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el contencioso abierto contra el reglamento de transporte de Barcelona, que además no está resuelto.

Eso quiere decir que la limitación de licencias de VTC, que en el caso de Balears se sitúa en una por cada 6,74 de taxis, sigue en vigor y, por tanto, no se pueden otorgar más permisos. De todos modos, en Ibiza la proporción se ha reducido a una por cada tres de taxi (900 taxis y 307 VTC) debido a las sentencias que han obligado a tramitar cerca de 600 solicitudes de licencia de VTC por el vacío legal que hubo entre 2009 y 2015, cuando se habilitó a las comunidades autónomas a fijar cupos.

Precisamente, el Ministerio de Transportes aprobó ayer una modificación de la ley estatal en la que se especifica que el otorgamiento de licencias de VTC podrá anularse aplicando criterios de reducción de emisiones u otros de gestión del tráfico y el espacio público que establezca cada comunidad autónoma. La ley también declara el carácter de servicio de interés público del taxi.

La amenaza del posible desembarco de la plataforma Uber en Ibiza ha unido al sector del taxi, que a través de la Federación Insular del Taxi de Ibiza (Fitie) ya ha solicitado al Consell de Ibiza una reunión de urgencia para abordar esta cuestión y la creación de un área de prestación conjunta de toda la isla. Se trataría de la creación de un ente supramunicipal, gestionado por el Consell, con la participación de los ayuntamientos, que regularía la actividad del taxi en toda la isla, también el servicio del GPS con un reglamento insular, que, entre otras cosas, establecería sanciones de aplicación inmediata en caso de incumplimiento de servicios.

Así lo ha comunicado el presidente de la Fitie, Toni Riera, a los taxistas de la isla. La propuesta que plantea Riera es mantener el sistema actual de funcionamiento, regulado por la orden insular de carga y descarga, que elimina la preferencia de los taxistas locales en las paradas en el caso de que haya gente esperando.

En el mensaje a los taxistas, Riera reconoce que Uber ha contactado con él a través de un intermediario para pedir su colaboración en la implantación del servicio en la isla. «Somos una piña y a través de nosotros no van a entrar», indica Riera, al tiempo que apela a los taxistas a trabajar «unidos» y «respetando» las normas para dar «una buena imagen» y «no dar pie» a la llegada de Uber.

Sin embargo, Riera se teme que Uber puede desembarcar en la isla a partir de julio. Aunque también apunta que se va a encontrar con «los mismos problemas que afectan a todos: la falta de trabajadores, vivienda y esperemos que la falta de VTC que se quieran adherir». «Las tradicionales no están por la labor de trabajar con Uber», dice.

La caja de los taxistas baja entre un 10 y 20%

«La temporada no está siendo tan buena como se esperaba en comparación con el año pasado». Así lo ha transmitido al sector el presidente de la Federación Insular del Taxi de Ibiza (Fitie), Toni Riera, que calcula que la caja es «un 10% o un 20% más baja». «No es porque haya taxistas de otros municipios que roben servicios sino porque la temporada no es tan buena», ha comunicado Riera a los taxistas de la isla, con la intención de apaciguar los ánimos en las paradas. «Hay que mentalizarse de que esta temporada, aunque julio y agosto serán buenos como siempre, no será como la pasada. Habrá que tener paciencia y respetarnos para que no haya conflictos porque no habrá tanto trabajo», afirma Riera.

Se refiere Riera a los problemas que se producen en la aplicación de la orden insular de carga que elimina la preferencia de los taxistas locales en las paradas en el caso de que haya gente esperando. Precisamente, ayer por la tarde hubo problemas con un taxista que se plantó en el aeropuerto, provocando problemas, después de que la persona que regula la distribución de los clientes en los taxis lo saltase para concederle la carrera a un taxista de Sant Josep. Tuvo que intervenir la Guardia Civil