‘Back to the beginning’, la ópera prima del ibicenco Joshua Llorente Fulljames

Joshua Llorente Fulljames (Ibiza, 1997) lleva el arte en la sangre. Es nieto del escultor y grabador inglés Bill Fulljames, fallecido en 2020 en Eivissa, su lugar de residencia desde la década de los 70. «Fue él quien me dio el empujón para creer en mí. También me ha ayudado mucho el respaldo de mi abuela Penélope y mi madre, Mischa, ambas artistas, y de mi padre, Alfredo Llorente», comenta el joven ibicenco, que ha decidido encauzar su creatividad no por el camino de las artes plásticas sino por el del cine. El primer fruto de su recién estrenada carrera como realizador es ‘Back to the beginning’, un largometraje que combina drama, acción y thriller rodado entre Ibiza, La Vall de Laguart (Alicante) y Norwich (Inglaterra). La película ya está terminada y se podrá ver en un pase especial en el Teatro España, en Santa Eulària, el 4 de julio a las 20 horas.

Llorente cuenta que antes de atreverse a dirigir este primer largometraje, hizo sus pinitos como actor. Estudió interpretación en Inglaterra, pero al comprobar lo complicado que era ganarse la vida con este oficio no le quedó otra que llevar a cabo otros trabajos, como teleoperador, cuidador de personas mayores o como empleado en un hospital psiquiátrico. Toda esa experiencia de vida le sirvió para tener cada vez más claro que quería enfocarse en la creación y si tenía alguna duda llegó la pandemia para despejarla. Fue en este periodo de pérdidas, miedo e incertidumbre, en el que muchos se replantearon sus vidas y reflexionaron sobre los derroteros por los que va el mundo, cuando este ibicenco sintió un impulso irrefrenable y se sentó a escribir el guión de su primera película. Recuerda todavía la fecha exacta: «el 1 de septiembre de 2021». Fue un proceso que le llevó casi siete meses. Para completar la película ha necesitado dos años. Un equipo de 108 personas Este joven de 26 años nacido «a cinco minutos de Benirràs» es director, productor, guionista y protagonista del largometraje, pero el proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo desinteresado de 108 personas, entre ellas su propio padre, que aparece como extra, y su madre, que tiene un papel importante en la historia que le ha permitido descubrir su talento como actriz, oculto hasta ahora. Llorente menciona también intérpretes profesionales que han participado en este filme, como «Daniel Crespo, L. T. Hewitt o Iván Moy». «‘Back to the beginning’ es un largometraje sobre la búsqueda de la verdad y la libertad de un hombre en una sociedad que se oscurece día a día». Así define el director su ópera prima, que sigue los pasos de un joven que se embarca en un viaje de realización desde la utópica tierra libre de Gaia hasta la oscura y distópica tierra de Orión. Fulljames no dudó en escoger Eivissa y la Vall de Laguart, «más conectadas con la naturaleza y al concepto de libertad», como escenario para el mundo utópico que retrata. Orión lo recreó en Inglaterra. Aunque es una drama de ficción, ‘Back to the beginning’ tiene grandes dosis de realidad puesto que toca temas tan a la orden del día como el cambio climático, la irrupción de la inteligencia artificial o el renacer de la espiritualidad. Por otra parte, destaca el realizador, la película pretende resaltar «la importancia que tiene la unión humana y su estrecha relación con el planeta». Llorente remarca que la película se ha hecho «a base de colaboraciones» y que se siente profundamente agradecido con todos los que han apoyado el proyecto. Hacer ‘Back to the beginning’, asegura, es la mejor decisión que ha tomado en su vida y no tiene duda de que seguirá apostando por su carrera cinematográfica.