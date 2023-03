«Si en Sant Antoni complican el acceso a documentos es porque intentan esconder información»

Para Fernando Gómez, edil de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni, las condiciones (una hora y media como máximo, en un ordenador del interventor y ante la presencia de la edil de Transparencia, Eva Prats) en las que el alcalde, Marcos Serra, permitió ver al edil del PSOE Reinicia Antonio Lorenzo los expedientes sobre facturaciones a Sonitec «son la prueba de que están muertos de miedo, están preocupados. Si no tuvieran miedo, si no hubiera nada que ocultar, no pondrían un tiempo límite para analizar los documentos». A Gómez ya le ocurrió algo similar hace unos años y con la misma edil: «Quedé con el interventor para que me explicase la estructura del presupuesto. Allí tuve a una canguro, Eva Prats, sentada. Nadie me había avisado. Me dijo: No te importa que esté aquí, ¿verdad? Daba igual lo que contestase. Se quedó vigilando».

«Es un despropósito, es el colmo de la desfachatez», suelta Joan Torres (El Pi): «Si así es como entienden el PP y el alcalde la transparencia, estamos apañados. Es un insulto a los ciudadanos y demuestra que Serra ha perdido los papeles y lo que pretende, en un acto de autoritarismo, es poner zancadillas a la oposición para llevar a cabo su trabajo. Si lo ponen tan complicado es porque intentan esconder información». En 90 minutos y con el interventor y la edil de Transparencia delante Lorenzo recuerda que la notificación, firmada por el secretario de la Corporación, habla de que habría un técnico delante de él, no de que un regidor tuviera que estar junto a él: «Ni que yo fuera un niño de cuatro años haciendo allí los deberes. Es ridículo. Eva Prats estaba sentada delante de mí, a un metro, con los brazos cruzados, una hojita, whatsapenado con el móvil y vigilándome. De película». A su juicio, «si quieren aparentar que es un Ayuntamiento transparente, con este hecho no lo parecen». «Eva Prats estaba sentada delante de mí, a un metro, con los brazos cruzados, una hojita, whatsapenado con el móvil y vigilándome. De película» Respecto a un tuit del PP de Sant Antoni en el que esa formación asegura que el PSOE usó «el mismo sistema» con ellos cuando gobernaba el alcalde Pep Tur, Lorenzo asegura que sólo ocurrió una vez y por un motivo fundado: «Les dimos acceso a un expediente sobre el jefe de la Policía. La documentación estaba en papel, no digitalizada, apenas unas hojas, por lo que se dejó ver en un despacho. Sin embargo la documentación que pido sí está digitalizada. La diferencia es notable».