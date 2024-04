Antonio Doménech: "Vamos tarde con el decreto de excesos, la temporada está aquí"

Antonio Doménech Lago (Reus, 1959), consejero delegado de Vibra Hotels desde 2016, la cadena líder en Eivissa, es el ejemplo de la reconversión hotelera de la que presume el archipiélago. El también vicepresidente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera fue antes alto directivo en Barceló y Meliá. La compañía, del fondo Hiperion Hotel Group, cuenta con treinta y seis hoteles en Balears y una plantilla que llega a 1.500 trabajadores. Su mercado mayoritario es el británico, con un 35%, seguido por el español (28 %) y el italiano (17 %).

La mayoría de su cadena la componían hoteles de dos estrellas. ¿Hasta dónde ha llegado su reposicionamiento?

En este momento el 87% de nuestras habitaciones son tres y cuatro estrellas. Cuando llegamos en el 2015 menos de un 30 % eran tres estrellas. En total, a fecha de hoy, sumamos 9.958 plazas en Balears. Tenemos el 13,8 % de las camas de Eivissa.

¿Cuál ha sido la inversión para reposicionar la cadena?

Llevamos acumulado hasta el final de la temporada más de 100 millones de inversión. No hemos hecho ningún tipo de adquisición, simplemente ha ido a reposicionamiento, básicamente en tres y cuatro estrellas.

¿Ya tenían presencia en Mallorca?

Había un pequeño hotel de 120 habitaciones en Platja de Palma, el antiguo hotel Cactus. En este momento estamos terminando la reforma, ilusionados. El 20 de junio lo inauguramos como un cuatro estrellas, con una inversión de más de seis millones de euros. Fue el primer hotel que tuvimos cuando absorbimos la cadena GPS en su momento. Y desde 2021 gestionamos el hotel Beverly, en Peguera, en primera línea de mar, también se ha convertido en cuatro estrellas.

¿Quieren crecer más en la isla?

Nos gustaría mucho. Entramos en la gestión del hotel en 2021 en pleno covid, un momento complejo. Este año empezamos la gestión de tres hoteles en Menorca, el antiguo Vacances Menorca Resort, esta temporada ya llevarán la marca Vibra. En Eivissa tenemos un número muy relevante y en Mallorca, evidentemente, queremos crecer.

¿En alguna zona en concreto?

Bueno, nosotros estamos en zonas maduras, históricamente conocidas, y lo que marca mucho la compañía es la ubicación. Todas son excelentes. Eso sí que es un signo que no nos gusta perder.

Renombraron la compañía (antes Playa Sol) y esa transformación en imagen ha ido pareja a la reforma de los establecimientos, escalando posiciones en calidad.

Vamos trabajando sostenidamente. Reinvertimos el 100 % de nuestros resultados en los hoteles. Nunca se ha repartido un solo euro a los accionistas. Se puede decir así de claro. Tenemos, probablemente, el 80% hecho y nos queda todavía dos, tres años de trabajo para terminar de darle la vuelta a todos los hoteles. La idea es no tener ninguno de dos estrellas, que sean todos de tres y cuatro. No queremos estar en los cinco estrellas, nunca lo hemos querido. Estamos muy cómodos en el segmento medio y medio-alto , en el value for money, es decir, que la expectativa del cliente sea claramente recompensada. Otra novedad para el año que viene es que el antiguo hotel Catalina, en Eivissa, que estaba cerrado porque había perdido las plazas, abrirá en abril del año que viene como Vibra Yamm, en Sant Antoni de Portmany. Va a ser el más alto de gama, con una inversión de 15,8 millones. Podría ser un hotel cinco estrellas, pero seguiremos en la idea de explotarlo como cuatro estrellas.

Quieren llegar a las cinco estrellas en sus hoteles.

Yo en mi vida pasada he trabajado más en el lujo. Con hoteles más de cinco estrellas que de otras categorías. Sin embargo, creo que en este momento esa oferta está más que completa y nosotros estamos en un formato con ubicaciones excelentes y hoteles divertidos donde siempre pasa algo. A lo mejor no tienes room service, pero sí otros servicios que los demás no tienen. Este segmento nos permite hacer cosas muy atractivas a un precio más equilibrado. Creamos un programa por la calidad, es una obsesión para nosotros, con un bonus especial para todos los empleados.

El Consell de Eivissa debe estar encantado porque estén eliminando hoteles de baja categoría.

Somos una empresa con muy buena relación con los trabajadores. Tenemos un programa de acción social y de responsabilidad social corporativa todo enfocado a Balears, hasta ahora en Eivissa, porque es donde tenemos nuestra mayor masa crítica. Queremos ser parte de la sociedad donde nos ganamos la vida y nos va bien.

También lo hacen en Peguera.

Nos enfocamos mucho al deporte infantil. No estamos patrocinando a ningún equipo profesional, pero sí a entidades para niños. En Peguera colaboramos con el club de fútbol cadete. En Eivissa con un club de gimnasia rítmica. Y en acciones sociales colaboramos, por ejemplo, con Cáritas. El obispo inaugurará el albergue que llevaba cerrado muchos años. Lo hemos convertido, con otras empresas que se han adherido, en una residencia de cuatro estrellas. También con guarderías municipales públicas y hemos hecho la sala de niños del hospital de Can Misses.

¿Cómo sortean las dificultades con la vivienda para su plantilla en Eivissa?

Tenemos unas 800 familias españolas o extranjeras que residen de forma permanente en las islas y, aproximadamente, unas 400 personas a las que facilitamos alojamiento. El año pasado invertimos más de un millón de euros en la mejora de los alojamientos que teníamos: apartamentos, algunas habitaciones de personal, apartamentos externos que son nuestros y alquilamos para los trabajadores. Tenemos dos proyectos pendientes de licencia, son edificios donde no teníamos licencia turística, del antiguo Playa Sol, y queremos reconvertirlos en residencia para trabajadores. Con eso podríamos completar el 100 % de las personas que trabajan con nosotros. No queremos cualquier cosa, estamos trabajando mucho en la mejora para que tengan residencias no solo dignas, sino confortables.

¿Quién está detrás de este fondo de inversión?

Es capital español, son inversores privados, estables y de largo recorrido. Es un fondo, pero un poco atípico. La mayoría busca una salida y una venta posterior. Aquí son socios que están en distintos sectores, pero son los mismos desde el inicio y es una compañía estable.

¿Eivissa ha tocado techo en plazas turísticas?

Tenemos el tema de la competencia ilegal, con el alquiler turístico ilegal. Me consta que los Consells están trabajando de una forma más profesional, pero queda mucho por recorrer. El problema de la masificación viene por ese lado, porque las plazas hoteleras no han aumentado, y en algún sitio dormirán. Las moratorias existentes me parecen bien en este momento. A partir de ahí hay que reflexionar y empezar a trabajar, porque si no los datos que manejamos no son lo más exactos.

¿Qué espera del nuevo decreto de turismo de excesos que prepara el Govern Prohens?

Primero, el nombre en sí mismo no fue bien elegido. ¿Que había que hacer intervenciones en algunas zonas especialmente? Seguro que sí. Estamos expectantes. Pensábamos que de todo esto tendríamos noticias un poco antes. A ver cómo se cierra todo esto. Entiendo que hay ganas de hacerlo bien, buena voluntad, pero hay que verlo. Creo que vamos un poco tarde, la temporada está aquí. No sé si habrá tiempo de alegaciones.

¿Afecta a sus hoteles la zonificación del decreto?

Solo a uno, en Mallorca, el de Platja de Palma. En la mayoría de los hoteles no hay todo incluido y con la reforma a cuatro estrellas no lo va a ver. Por lo tanto, ya no nos afecta de golpe.

¿Cómo les fue en 2023 y qué perspectivas tienen para esta temporada?

2022 fue lo el efecto champán, como se llamó, rebasó todas las expectativas que teníamos. Hubo una inflación importante y muy buenas facturaciones, también subieron los gastos, el convenio. Nosotros manejamos 1,4 millones de clientes por año. Este año estamos ligeramente por encima del año pasado. La Semana Santa ha sido mala, el tiempo no ha ayudado. Sin embargo, abril está siendo muy bueno. Hablando de los hoteles federados, estamos ligeramente por encima del año pasado, entre el 9 y el 15 %, depende de establecimientos, mejor que el año pasado. Si no hay ninguna anomalía incontrolada, será una buena temporada.

