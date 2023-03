‘Tu carita y su boquita’, un libro infantil con sello de Ibiza para trabajar las emociones

Maestra de educación Primaria y con un máster en Psicopedagogía, Verónica Pérez (Ibiza, 1986) acaba de estrenarse en la literatura infantil con ‘Tu carita y su boquita’ (Babidi-bú), un álbum ilustrado pensado para «compartir momentos en familia con los más pequeños de la casa conectando con las emociones que podemos sentir diariamente». Como señala la propia autora, que firma con su alias, Vegonic, la idea es que, a través de esta obra, «padres e hijos puedan trabajar juntos esta materia» centrando la atención en las partes básicas del rostro, los ojos, la nariz, y la boca.

Pérez es artífice tanto del texto como de las ilustraciones del libro, que reproducen diferentes expresiones faciales ligadas a sentimientos como «la alegría, la rabia, la sorpresa, la tristeza o el miedo».

En las primeras páginas de ‘Tu carita y su boquita’ hay unas pautas dirigidas a los progenitores para que sepan cómo sacar el máximo partido a esta lectura infantil, con la que los pequeños aprenderán divirtiéndose «cuáles son las partes de su carita» y descubrirán «los gestos que pueden hacer con su boquita» y a qué emociones van asociados.

La obra, detalla Pérez, está recomendada sobre todo para niños «entre dos y tres años porque es en esa etapa cuando los pequeños están trabajando el yo y conociéndose a sí mismos».

Que esta lectura puede ser de gran utilidad lo sabe bien la autora, que, meses antes de publicar el libro, ya había hecho el prototipo casero, que puso a prueba con su hija mayor, Carla. «Este álbum lo hice para trabajar con ella, porque estaba atravesando una etapa de rabietas y toda una montaña rusa de emociones después del nacimiento de mi segundo hijo. Me di cuenta de que necesitaba sentarme a hablar con Carla y hacer algo para intentar conectar con ella y se me ocurrió crear yo misma este álbum ilustrado», explica esta profesora del colegio Can Misses. La estrategia funcionó y poco a poco Carla fue cambiando su actitud. Las ilustraciones y los textos de su madre le ayudaron a expresar e identificar sus emociones. Pérez, que nunca se había planteado publicar un libro, animada por su pareja y al ver el resultado de ‘Tu carita y su boquita’, decidió mandar su trabajo a editoriales. De las cuatro que le dijeron que sí se quedó con Babidi-bú, un sello que nació, curiosamente, de la iniciativa de un grupo de docentes. El libro ya está disponible en librerías de Ibiza.