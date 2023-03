Los bomberos de Ibiza han acudido la mañana de este martes a un piso de la calle Obispo Abad y Lasierra, en la ciudad de Ibiza con el propósito de permitir la entrada a la casa a los sanitarios de emergencias para que atendieran a una mujer que se había caído en su casa de Ibiza.

Todo ha quedado en un susto, ya que la accidentada, de 76 años de edad no ha resultado herida, han indicado por parte del servicio de emergencias sanitarios SAMU.

El aviso ha llegado sobre las 10 horas a la estación, han detallado desde el Parque Insular. Lo daba el teléfono de emergencias 112 después de que la mujer, sufriera una caída, y se activara la alarma del dispositivo automático de emergencia que portaba la accidentada.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro bomberos en un vehículo con brazo autoextensible incorporado, herramienta que han empleado para acceder al balcón del inmueble, correspondiente a la primera planta. Según han indicado, la puerta de la terraza estaba abierta y han podido entrar sin necesidad de forzar ninguna cerradura.

Una vez en el interior de la vivienda, han permitido el acceso de los profesionales del SAMU, que aguardaban en el exterior a atender a la mujer, que no había sufrido daños. Por lo tanto, toda la asistencia médica se ha podido resultar 'in situ' y no ha sido necesario trasladar a la accidentada a un centro hospitalario.