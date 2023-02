Feijóo en Ibiza: «España está cansada de Pedro Sánchez, de su soberbia y de sus teatrillos»

El líder nacional del PP y candidato de este partido a presidir el Gobierno central, Alberto Núñez Feijóo, está seguro de que «España está cansada de Pedro Sánchez, de su soberbia y de sus teatrillos», de manera que «su etapa ha llegado a su fin». Lo dijo este mediodía en Ibiza, donde acudió para asistir, en el Recinto Ferial, a la tradicional comida anual de los populares ibicencos con afiliados y simpatizantes. De paso, el gallego lanzó una retahíla de mensajes de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y, puesta la vista aún más allá, de las nacionales. Un millar de ibicencos (que pagaron 15 euros por asistir y que podían haber sido más de haber sido superior el aforo del pabellón), le recibieron con un fervor que, ni de lejos, lo hubo cuando hace cuatro años Pablo Casado, entonces presidente del PP, dio un mitin en ese mismo escenario.

Feijóo anunció que si llega al poder eliminará «un conjunto de leyes sanchistas [en referencia a Pedro Sánchez] porque están mal hechas y dividen a la sociedad». Por ejemplo, la Ley de garantía integral de la libertad sexual: «Gobierno feminista, le llaman. ¡Eso sí que es una broma! La ‘ley del sí es sí’ es el reflejo de un Ejecutivo que sabe hacer pancartas pero que no sabe hacer leyes». Según Feijóo, el feminismo es para el Ejecutivo nacional «sólo un campo de batalla» en el que lo que al final ha conseguido es «desproteger» a las mujeres.

Del «Gobierno más caro de la historia» (porque, recordó, está formado por «dos equipos de fútbol», al tener 22 ministros), Feijóo cargó contra las declaraciones de la líder de Podemos y ministra de Derechos Humanos, Ione Belarra, que fue muy crítica con la visita de Sánchez a Ucrania, coincidiendo con el primer año de la invasión rusa, y se preguntó si el siguiente paso sería mandar a soldados españoles al conflicto: «En cuanto llegó al aeropuerto, el presidente del Gobierno tendría que haber cesado a la ministra, pero no lo hizo porque no puede», por ser miembro del partido con el que comparte coalición.

«Gobierno feminista, le llaman. ¡Eso sí que es una broma! La ‘ley del sí es sí’ es el reflejo de un Ejecutivo que sabe hacer pancartas pero que no sabe hacer leyes»

«Solemnemente aburrido»

Y del Ejecutivo «más opaco de la democracia», el líder del PP dijo que le cansa su «frivolidad»: «Es mejor un buen presupuesto que un tuit ingenioso», exclamó al respecto. Porque el candidato popular a La Moncloa dice sentirse incómodo con la política actual: «Es frívola y a veces me hace sentir absolutamente frustrado, además de que me aburre soberanamente». Una política de «frivolidades y eslóganes» que ha sido «convertida en un show e insulto permanente y en la que no se habla realmente de lo importante: lo trivial es ahora el mensaje». Feijóo considera, en ese sentido, que los españoles «no quieren que les entretengan, sino que les resuelvan los problemas»

Advirtió, además, de que «el Gobierno intentará comprar», de cara a las elecciones, a los votantes «tirando de chequera», aunque cree que ese intento será baldío: «España no se vende» porque «está cansada de Sánchez, de su soberbia y de sus teatrillos» y de que «gobierne el 6% de España», la de los «independentistas», a los que dijo que «está sometido» el presidente del Gobierno.

Prohens aprovechó el acto para anunciar que si vence en las próximas elecciones autonómicas declarará Ibiza como «zona de difícil cobertura para la salud pública»

Antes de servirse el arroz de matanzas, también subió a la tarima Marga Prohens, la candidata del PP a la presidencia balear, que citó a Feijóo con dos frases que dijo «llevar grabadas a fuego»: ‘No hay nada peor que perder unas elecciones por darlas ganadas o perdidas’, y ‘no hay ningún voto seguro ni ninguno imposible’. Prohens aprovechó el acto para anunciar que si vence en las próximas elecciones autonómicas declarará Ibiza como «zona de difícil cobertura para la salud pública» y que ningún enfermo de cáncer volverá a ser atendido «por teléfono».

La candidata está segura de que «el pueblo de Ibiza se levantará rebelde el 28 de mayo». Ese día es el de «la moción de censura que sí que cuenta contra el sanchismo y el extremismo», en referencia a la que presentará Vox próximamente. Y adelantó otros contenidos de su programa electoral: incentivar a los propietarios para que saquen al mercado sus pisos, eliminar el impuesto de sucesiones «de una vez por todas». Prohens quiere, asimismo, «echar a quienes hacen reglamentos de costa desde el interior de la M-30», en Madrid, para no poner en peligro a restaurantes y chiringuitos.

«La gran mayoría está aquí representada: la mayoría de la moderación, del sentido común y de quienes quieren el progreso y bienestar de nuestra isla, a la vez que protegemos nuestro territorio»

«La gran mayoría está aquí representada: la mayoría de la moderación, del sentido común y de quienes quieren el progreso y bienestar de nuestra isla, a la vez que protegemos nuestro territorio», dijo José Vicente Marí Bosó, presidente del PP ibicenco, de los presentes en el recinto ferial. Bosó apuesta por acabar con «las políticas del enchufismo y de la prohibición». El país, está convencido, «huele a cambio».