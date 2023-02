El líder nacional del PP y candidato de este partido a presidir el Gobierno central, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado al Recinto Ferial de Ibiza, donde asiste a la tradicional comida anual de los populares ibicencos con afiliados y simpatizantes. Feijóo se ha encontrado con un recinto abarrotado, con un millar de pitiusos que han pagado 15 euros por asistir a este evento ya en clave de precampaña electoral.

Ante un público entregado, el líder conservador ha ofrecido algunas pinceladas sobre sus intenciones si gana las próximas elecciones generales de finales de año, como que "hay un conjunto de leyes sanchistas", en referencia al presidente Pedro Sánchez, "que tendremos que derogar porque están mal hechas y dividen a la sociedad". Precisamente, se ha referido a la Ley de Libertad Sexual : "Gobierno feminista, le llaman. ¡Eso sí que es una broma! La 'ley del sí es sí' es el reflejo de un Gobierno que sabe hacer pancartas pero no sabe hacer leyes".

Sánchez debe cesar a Belarra

También se ha referido a las declaraciones de la líder de Podemos y ministra de Derechos Humanos, Ione Belarra, que tras la visita de Sánchez a Ucrania, coincidiendo con el primer año de la invasión rusa, fue muy crítica y se preguntó si el siguiente paso será mandar a soldados españoles al conflicto: "En cuanto llegó al aeropuerto, Sánchez debería haber cesado a la ministra, pero no lo hizo porque no puede" por ser miembro del partido con el que comparte coalición.

"La política actual es frívola y a veces me hace sentir absolutamente frustrado"

Feijóo ha advertido a la clase política de que los españoles "no esperan de los políticos que los entretenga sino que resuelvan sus problemas", y en este sentido ha reconocido: "La política actual es frívola y a veces me hace sentir absolutamente frustrado, además de que me aburre soberanamente".

"El Gobierno intentará comprar" a los votantes "tirando de chequera", ha criticado, para apuntar a continuación: "Pero España no se vende". "España", ha añadido el líder del PP, "está cansada de Sánchez, de su soberbia y de sus treatrillos".

Feijóo está acompañado en Ibiza por la presidenta del partido en Baleares y candidata al Govern, Marga Prohens (que ayer sábado estuvo en Formentera, donde criticó la política de sanidad del Ejecutivo regional progresista), y el presidente del PP ibicenco, José Vicente Marí Bosó. También está en el acto, además de los candidatos a todos los ayuntamientos, Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza y protagonista estos días de la actualidad política pitiusa por su imputación por la contratación, en plena pandemia del covid, del anuncio promional de la isla 'La vida Islados'.