Sólo un negocio del West End con licencia musical pide reconvertirse en restaurante

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha recibido seis solicitudes para percibir las ayudas destinadas a fomentar la reconversión de establecimientos en la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) del municipio. En concreto, dos son para la modernización, adecuación y actualización de establecimientos dedicados al sector de la restauración, tres para la creación de nuevos negocios de restauración y uno para el cambio de modelo de café concierto a restaurante.

Es decir, de las seis solicitudes, sólo una corresponde a un negocio que cuenta con licencia musical. No se ha logrado, pues, el principal objetivo del Consistorio, que era, precisamente, reducir al mínimo la presencia de bares musicales en el West e incrementar la oferta diurna para combatir el turismo de excesos. Durante una reunión celebrada hace dos semanas entre el alcalde y los empresarios del West, uno de estos últimos ya lo avisó: «Que sepáis que es mala estrategia pedir que se renuncie a las licencias musicales». Se refería a una de las tres líneas de ayudas: la reconversión de un establecimiento con actividad de bar musical, discoteca o sala de fiesta en una actividad comercial o de restauración. Para percibir la ayuda, ese negocio deberá perder su licencia para poner música.

Según una nota remitida por el departamento de prensa del Consistorio, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, dice estar satisfecho al ver cómo «hay empresarios interesados en apostar por un cambio de modelo en esta zona, que requiere una inversión tanto pública como privada para conseguir una reconversión real». Su objetivo es «hacer una renovación que permita diversificar la oferta existente y conseguir un salto de calidad como destino turístico».

La subvención cuenta con una partida inicial de 230.000 euros de los fondos europeos y tiene como objetivo facilitar la reconversión y el cambio de modelo de negocio de esta zona. La cuantía subvencionable es del 100% del coste del proyecto hasta un límite máximo de 80.000 euros por proyecto, o hasta agotar la partida disponible. El plazo para la presentación de solicitudes se inició el 12 de enero y finalizó el lunes, 13 de febrero. A partir de ahora, se inicia el plazo para valorar las diferentes solicitudes y realizar los requerimientos de documentación, si fuera necesario.

«Pocas solicitudes»

Para Antonio Lorenzo, portavoz de PSOE-Reinicia, esas seis solicitudes «son pocas», tan escasas, a su juicio «como el dinero en ayudas». Ya lo dijo otro empresario en aquella reunión con el alcalde: «Justito», calificó la cantidad total de la subvención. «Preferiríamos —indica Lorenzo— que se apostara de verdad por el comercio local y que esas ayudas no fueran sólo para el West End, sino que se ampliaran a todo el comercio local del municipio. Sería una apuesta valiente y necesaria para que todos los comerciantes tengan opciones de reconvertirse o mejorar». Porque «focalizar en esa zona las ayudas es un error», subraya. El socialista anuncia que estarán «muy atentos a cómo se otorga ese dinero, para que realmente sea una reconversión. A lo mejor no todos los negocios necesitan reconvertirse. El objetivo de esas ayudas deberían ser los locales que quieran renunciar a su antigua licencia de música y reconvertirse en otro tipo de negocio mucho más saludable para la zona». Pero sólo ha optado un negocio con esa licencia.

«Y a última hora, tras cuatro años sin hacer nada ni en el pueblo ni allí. Además no han tenido en cuenta el plan estratégico, el proyecto que había que seguir para mejorar todo el municipio y sus zonas conflictivas», añade Lorenzo. De ahí que las ayudas del West sean, a su juicio, «un lavado de imagen para hacer ver que hacen algo en esa zona, justo donde han ampliado horarios en una zona de contaminación acústica».

«Hacen ‘marketing’»

Por su parte, Unidas Podemos celebra que el Ayuntamiento «haya aprovechado el dinero que ha conseguido el Govern de los fondos europeos» y considera que si bien «es un paso, no es suficiente, pues se necesita que se apueste realmente por un cambio de modelo en sus políticas, no sólo de palabra, sino con hechos». Fernando Gómez, portavoz de la formación, indica que hay «hechos» que les hacen sospechar que el PP «está haciendo marketing» al respecto. Por ejemplo, «la ampliación del horario de terrazas de los pubs del West hasta las 2 de la madrugada», la concesión de permisos a la discoteca Amnesia «para que amplíe horarios pese a las muchas quejas de los vecinos durante todo el verano porque se saltan la normativa», y la organización de «macroeventos musicales de música electrónica en temporada alta y en pleno centro de Sant Antoni, lo cual colapsa el pueblo cuando más saturado está y no pensando en el descanso de los vecinos, que en verano es cuando más horas trabajan y más necesitan reposar».

«Allí hay que cambiar usos»

Joan Torres, edil de El Pi, también considera escaso el número de solicitudes: «Que haya habido solo seis nos parece un resultado muy pobre. Y que solo un negocio con licencia musical haya solicitado cambio de uso (renuncia a ser café concierto para convertirse en restaurante) es poco esperanzador». Precisamente, Torres considera que «lo más necesario en esa zona es cambiar usos, pues hay un alto índice de cafés conciertos y discotecas.»

También señala que es necesario comprobar si esas solicitudes «son de locales abiertos o son de locales cerrados desde hace años», así como en qué calles están ubicados». Coincide esa apreciación con la que hizo Joan Pantaleoni, empresario de la zona y muy vinculado al PP, en aquel encuentro de principios de febrero con el alcalde: «A estas ayudas sólo accederá aquel que tenga ahora mismo el negocio cerrado o aquel a quien le vaya mal, no al que le vaya bien».