El interventor de Sant Antoni reprocha a Miguel Tur que adjudique la seguridad privada sin el aval de la Policía Local

El interventor de Sant Antoni advirtió en su informe por omisión de la fiscalización del pasado 28 de diciembre que rechazaría las facturas que le llegaran desde el departamento de Fiestas —a cuyo frente se encuentra Miguel Tur— «englobadas como trabajos de seguridad» por no cumplir todos los requisitos. Se refiere Jorge Zurita a tres facturas muy concretas presentadas por dos empresas distintas, una de ellas a nombre de Vicente Escandell Marí, amigo de la infancia de Tur. «En próximas ocasiones —indica el interventor— las facturas que se encuentren englobadas como trabajos de seguridad privada no serán ser tramitadas sin que conste evaluación por parte de un técnico respecto al cumplimiento de todos los extremos contemplados en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, su correspondiente acreditación documental y el pronunciamiento del técnico respecto a que los precios son adecuados y de mercado». Por ejemplo, para, como se dice en el Artículo 10 de esa ley, tener en cuenta algunas prohibiciones existentes, como la prestación o publicidad de servicios de seguridad privada por parte de personas, físicas o jurídicas, carentes de la correspondiente autorización o sin haber presentado declaración responsable, o bien que fuera ejercida por personas carentes de la correspondiente habilitación o acreditación profesional. Es más, el interventor insta en ese informe a que el funcionario «que suscriba dichos contratos» forme parte del departamento de Policía Local.

La primera de esas facturas es de Essex Maitenance S.L., que aportó el servicio de control de accesos en el evento de La Movida: cobró 7.858 euros. Sant Antoni abonó a la misma empresa 3.993 euros por un servicio similar para las fiestas de Sant Bartomeu. Y la tercera factura, a nombre de Vicente Escandell, fue por 2.420 euros por los «servicios de vigilancia y seguridad durante el evento romanos y cartagineses de agosto de 2022».

La empresa que lo tiene todo

Durante el pleno celebrado ayer, Angie Roselló, de Unidas Podemos, preguntó, precisamente, al edil Miguel Tur por qué contrata a Sonitec para servicios como el de seguridad, cuando en teoría está especializada en escenarios y sonido. El edil respondió lo que viene repitiendo desde hace meses: que esa empresa «tiene todo lo necesario en la materia», así como «la logística humana necesaria para cubrir todo tipo de eventos». Según su último informe por omisión de la función interventora, el interventor no tiene eso tan claro y quiere asegurarse.

La prueba de que hizo caso omiso al interventor fue que este le reitera desde hace 21 meses en cada informe por omisión de la fiscalización que «la contratación verbal en la administración no está permitida»

No fue la única pregunta que le formuló Roselló y que fue contestada con vaguedades. ¿Por qué no escuchó a Intervención cuando le avisaba de que estaba incumpliendo la ley de contratos? Tur dice que sí tuvo «en cuenta esas advertencias» y que por ello desde 2020 se puso a «trabajar» para sacar adelante la licitación de los contratos audiovisuales. Sin embargo, otros consistorios (Santa Eulària, Vila y Sant Josep), sin ese tipo de licitación, no adjudicaron a dedo como Miguel Tur, ni dieron, como él, el grueso de los trabajos a una sola empresa, alrededor de un millón de euros en tres años y medio. La prueba de que hizo caso omiso al interventor fue que este le reitera desde hace 21 meses en cada informe por omisión de la fiscalización que «la contratación verbal en la administración no está permitida».

«Fue tan bonito»

En el pleno, el alcalde negó, otra vez, que el coste del concierto benéfico 12 Horas por Ucrania costara más que lo que se recaudó. El Ayuntamiento pagó dos facturas por ese evento: una a Sonitec (3.862,32 euros) por el escenario de esa jornada y por la del día siguiente, una fiesta de cumpleaños que duró cuatro horas; y otra a Vicente Escandell (5.898,75 euros) por el sonido, pero únicamente para el del concierto por Ucrania. En total, 9.761,07 euros. Se recaudaron 8.053,66 euros (tal como se indica en la memoria del Consistorio). Aun cuando el coste del escenario se dividiera por dos, lo obtenido para los ucranios sería sólo 223,84 euros más que el coste total del acto, para el que mucha gente participó de manera altruista. El alcalde manifestó en el pleno que le parece «desagradable, injusto», que se le eche en cara que una empresa sacara beneficio de ese concierto, «que fue tan bonito».

Cinco peticiones de información sin atender

Otra de las preguntas que le formuló la edil de UP fue por qué no se ha atendido a este diario cuando se le ha pedido. Según Serra, la edil de Contratación, Maria García, lo hizo. Eso es cierto, pero fue en diciembre. Este diario se puso en contacto con la jefa de prensa de Sant Antoni los días 3, 4, 5, 10 y 14 de enero para poder recabar la opinión del alcalde, del edil de Fiestas o de quien desearan desde el equipo de gobierno sobre varias informaciones, incluso antes de que estas aparecieran, pero no hubo manera. Del 14 de enero, esta redacción aún espera respuesta.

¿Cuántos presupuestos ha pedido en este mandato, cuántos contratos ha hecho, a cuántas empresas ha pedido presupuestos? «A cientos»

También llama la atención la respuesta que Miguel Tur dio a una pregunta de Joan Torres: ¿cuántos presupuestos ha pedido en este mandato, cuántos contratos ha hecho, a cuántas empresas ha pedido presupuestos? «A cientos», según el titular de Fiestas, a quien en sólo en un año el interventor le reprochó en 90 ocasiones haberse saltado la ley de contrataciones a la torera. El propio Tur admitió en el pleno extraordinario sobre este asunto que había dado a dedo a Sonitec decenas de trabajos por ser la empresa ideal para esos servicios. Varias sociedades, además, aseguran que el edil las ha ninguneado durante los últimos tres años y no les ha pedido ningún presupuesto. «No ha pedido otras ofertas, usted contrataba verbalmente», le acusó Joan Torres en el pleno de ayer.