Serra urge a la oposición a alcanzar un acuerdo de presupuestos en Sant Antoni

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, se puso ayer en contacto con los portavoces de Unidas Podemos y PSOE-Reinicia para tratar de sacar adelante los presupuestos municipales para el ejercicio 2023. Sin fijar una fecha concreta, Serra les conminó a presentarle sus propuestas para llegar a un acuerdo presupuestario con vistas a un pleno extraordinario si es posible y, si no, a tratar este tema en el pleno ordinario que se celebrará el 22 de diciembre.

«Quiero que me presenten los cambios que quieren hacer en el presupuesto y reunirnos para alcanzar un acuerdo», indicó el alcalde. «Si no acordamos unos presupuestos en el plazo más breve posible nos iremos a la fecha del pleno ordinario y ya apenas quedará tiempo para convocar un nuevo pleno antes de final de año con unas fiestas de por medio».

Serra afirmó que su prioridad es lograr que se aprueben los presupuestos en un pleno extraordinario, «cuanto antes mejor», si bien es consciente de las dificultades que puede conllevar alcanzar un acuerdo a contrarreloj.

Aunque la ley no fija una fecha antes de la cual deben estar aprobados los presupuestos, si no se alcanza un acuerdo en pleno antes del 31 de diciembre se prorrogarán automáticamente los del año anterior. Esto supone que no se pueden poner en marcha las inversiones presupuestarias previstas (valoradas en 1,5 millones de euros en el caso del proyecto de presupuestos de Sant Antoni), aplicar subidas de sueldo o el mantenimiento de los convenios.

Sería posible aprobar un presupuesto durante el año que viene, pero ello implicaría tener menos tiempo para poder ejecutarlo. Precisamente la oposición criticó en el pleno de esta semana en el que los presupuestos no salieron adelante que el Consistorio sólo había ejecutado el 70% del presupuesto de este año.

Fechas complicadas

Serra aseguró estar dispuesto a reunirse cualquier día, «incluso sábados y domingos», para poder alcanzar un acuerdo lo antes posible, si bien reconoció las dificultades que presenta el calendario del mes de diciembre, con dos festivos la próxima semana y la cercanía de las fiestas de Navidad.

Por otro lado, tras la destitución de Joan Torres como primer teniente de alcalde y la renuncia de José Ramón Martín como segundo teniente de alcalde, que se formalizó ayer mismo, Marcos Serra avanzó que la próxima semana se celebrará una reunión con los miembros del equipo de gobierno para repartir las áreas que eran responsabilidad de estos dos concejales.

Renuncia de Martín

Ayer mismo, el concejal de Ciudadanos, José Ramón Martín, hizo oficial su renuncia a su cargo como segundo teniente de alcalde del equipo de gobierno de Sant Antoni. En la página web del Ayuntamiento de Sant Antoni se retiraron las imágenes tanto de Martín como de Joan Torres.

El exteniente de alcalde ya avanzó en el pleno ordinario del pasado martes su intención de dejar su cargo en el equipo de gobierno y continuar en la oposición, aunque el coordinador de Ciudadanos en las Pitiusas ya avanzó que le exigirán la renuncia al acta de concejal.

Reunión sin precedente

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Sant Antoni por el PSOE, Antonio Lorenzo, criticó que esta reunión para abordar los presupuestos no se hubiera producido en toda la legislatura. «Nunca se nos ha dejado participar de ningún modo, se nos pasaba un expediente lleno de cifras dos o tres días antes del pleno de aprobación».

Lorenzo se mostró abierto a alcanzar un acuerdo con el equipo de gobierno del PP, aunque matizó que será necesario elaborar «una propuesta seria» por parte de su grupo. Recordó que hay un puente festivo por medio y muchos concejales habían previsto viajes o tenían obligaciones familiares, lo que les dificultaría actuar con la máxima celeridad.

A pesar de estos inconvenientes, Lorenzo aseguró que su grupo iba a trabajar «de forma proactiva» para intentar alcanzar un acuerdo.

El concejal socialista avanzó que en la reunión no sólo se hablará de presupuestos, sino también de la puesta en marcha de normativas como un reglamento de plenos o el plan de medios que reclama su grupo desde hace meses.