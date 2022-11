El tripartito de Sant Antoni salta por los aires tras el veto de Torres al presupuesto

El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni rechazó ayer los presupuestos para el ejercicio 2023, tras recibir el voto negativo del primer teniente de alcalde, Joan Torres, y de los grupos de la oposición PSOE-Reinicia y Unidas Podemos.

Una situación que pone en jaque la estabilidad del gobierno tripartito que conforman PP, El Pi-Proposta per Ibiza y Ciudadanos, al dejar en el aire la aprobación del último presupuesto de la legislatura.

La concejala de Economía y Hacienda, Eva Prats, fue la encargada de presentar el presupuesto de 2023, con un gasto previsto de 31,5 millones de euros. «Se trata del presupuesto más elevado de la historia del municipio», resaltó, antes de hacer un recorrido por las partidas de gastos e ingresos.

Tras las intervenciones de la oposición, en las que anunciaron su voto negativo a los presupuestos, le tocó el turno al primer teniente de alcalde, Joan Torres, que, con el guion en la mano, debía simplemente detallar la relación de inversiones para el año 2023. Pero cuando terminó, todavía quiso poner «un tema sobre la mesa». El asunto fue un ultimátum al alcalde, Marcos Serra, como condición para votar a favor de los presupuestos elaborados por el equipo de gobierno del que forma parte: el compromiso por escrito de poner en marcha antes del 31 de enero cuatro acuerdos de pleno impulsados por el Pi que no se presupuestaron para el año 2023. Desveló que en la jornada del lunes le presentó al alcalde un documento que le plantó sobre la mesa exigiendo su firma.

Estos acuerdos son: la redacción de un plan para la adquisición de obras de arte o contratación de intervenciones artísticas de calle para exponer en el municipio; la modificación de la ordenanza de ruidos para obligar a los establecimientos con actividad musical a la instalación de limitadores que transmitan los datos de forma telemática; la redacción de la norma reguladora de los presupuestos participativos y la creación de la figura del defensor del ciudadano y redactar su reglamento; todo ello antes del 31 de enero de 2023.

«Señor alcalde, he iniciado mi intervención pidiendo un gesto. No pido que se ejecuten los proyectos sino que se inicien. Quiero pensar que es posible en dos meses poner en marcha los trámites para llevar a cabo los cuatro acuerdos de pleno» indicó.

«Chantajista e irresponsable»

Marcos Serra tachó al primer teniente de alcalde de «chantajista» e «irresponsable». Comparó su actitud con la de partidos como Esquerra Republicana o Bildu, «que han chantajeado al Gobierno» para aprobar los presupuestos del Estado.

«En ningún momento me indicó que yo tuviera que firmar ningún compromiso», le echó en cara a Torres, a quien recordó que su departamento no ha cumplido todavía muchos de los compromisos de la legislatura. Señaló que el propio acuerdo de pleno ya obliga a la institución sin necesidad de poner fechas que «luego no se pueden cumplir».

En la fase de réplica, el portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, pidió un receso para que se abordase esta situación antes de proceder a la votación. Marcos Serra accedió a esta petición para intentar reorientar la situación y lograr la aprobación del documento.

Durante el receso, anunciado de 5 minutos pero que alcanzó los 25, se sucedieron las reuniones del alcalde con Joan Torres y después con los portavoces de la oposición para buscar una hipotética abstención. Desde PSOE-Reinicia e Unidas Podemos indicaron que no podían sencillamente abstenerse e instaron a una nueva negociación de los presupuestos para poder aprobarlos en un pleno extraordinario. Antes de la votación, el segundo teniente de alcalde y concejal de Ciudadanos, José Ramón Martín, anunció que si los presupuestos no salían adelante dejaría el equipo de gobierno. Una decisión que deberá formalizar en los próximos días.

rechazo a los presupuestos. Varias escenas del punto de aprobación de los presupuestos. 1 El primer teniente de alcalde, Joan Torres (arriba), vota junto a la oposición en contra de los presupuestos. 2 El alcalde, Marcos Serra, busca la abstención de los grupos de la oposición durante el receso.

3 Marcos Serra critica la actitud de Joan Torres antes de la votación. F