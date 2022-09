El GEN se opone al proyecto para edificar 532 VPO y un parque en Ca n’Escandell

El grupo ecologista GEN-GOB se opone al proyecto de construcción de 532 viviendas de protección oficial (VPO) y un gran parque urbano en Ca n’Escandell, en la ciudad de Ibiza. El GEN ha remitido un escrito de alegaciones a la Comisión de Medio Ambiente de Balears en contra del proyecto de urbanización que impulsa la Entidad Estatal de Suelo (Sepes) y le pide que informe en contra porque responde a «un modelo obsoleto y desastroso que nos aboca al colapso y la destrucción de la calidad de vida en el planeta».

Los ecologistas advierten de que el proyecto supone «un caso de malversación de fondos públicos» y señalan que «la regularización de los pozos» del acuífero de sa Serra Grossa necesaria para desbloquear el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la ejecución de este proyecto, podría ser «constitutivo de un delito contra los recursos naturales y el medio». «No se pueden seguir explotando unos pozos que ya no son potables. Urge la paralización de las extracciones y la planificación de recargas para intentar su recuperación», destacan. «Actualmente, según datos de la revisión del plan hidrológico, la explotación de este recurso es de casi el 137%», añaden.

La oposición del GEN se basa principalmente en que antes de construir nuevas promociones de viviendas, además en una antigua zona agraria, se deberían ocupar las que están vacías. «La justificación que sirve de base para continuar masificando y edificando el municipio no es real. Según noticias aparecidas este mismo año en la prensa de fuentes municipales, en el 25% de los pisos del municipio no hay ninguna persona empadronada, lo cual supone «un mínimo de 6.000 inmuebles donde no vive nadie», con «una capacidad para al menos 18.000 personas». El Ayuntamiento sospecha que «un gran número de ellos» se destinan al «alquiler turístico ilegal», recalca el GEN. De hecho, agregan los ecologistas, el Consistorio ya ha localizado más de 130 pisos turísticos ilegales, «cifra que parece ser una pequeña fracción de los existentes».

Saturación humana y urbanística

Así, el GEN subraya que «los problemas más graves que afectan al municipio y a la isla de Ibiza son la masificación turística y la saturación urbanística». «Masificar aún más supone agravar el problema, no se soluciona nada», recalca, al tiempo que recuerda que la ciudad de Ibiza es «la más densamente poblada de Balears y una de las que lo están más en el conjunto del Estado».

«En este momento, la isla roza los 260 habitantes por kilómetro cuadrado, a lo que se añade quizás la mayor presión turística del mundo, con 25 turistas por habitante y año. Ante esta situación insostenible se siguen planteando nuevos crecimientos urbanísticos sobre terrenos rústicos», critica el GEN-GOB en sus alegaciones.

Por ello, el grupo ecologista, que también destaca que el proyecto no cuenta con un estudio económico financiero que lo justifique, propone como alternativa «la compra paulatina de viviendas que salen al mercado por parte de la Administración para dedicarlas a VPO en régimen de alquiler». Actualmente hay más de 800 a la venta en un solo portal inmobiliario, destaca. «Esto supondría un ahorro muy importante para las arcas públicas y, además, evitaría la segregación socioeconómica de los ciudadanos», señala el escrito de alegaciones.

Asimismo, el GEN defiende que tampoco está justificado «transformar en un ‘parque’ lo que ahora es suelo rústico, con todos los atractivos y las posibilidades que ofrece un terreno agrario, que se debe preservar». «El necesario decrecimiento debe ir de la mano de la recuperación de espacios agrarios con capacidad de cultivo en el entorno de los centros urbanos», agregan los ecologistas, que también apuntan que «las zonas periurbanas deben reservarse para la instalación de parques solares necesarios para la transición energética».

No solo arremete el grupo ecologista contra los tres edificios de viviendas proyectados sino también contra el parque previsto en la zona, con zonas boscosas y un anfiteatro con una plataforma multiusos para montar escenarios cualquier otra actividad.

«Despropósito» de parque

En «el cúmulo de despropósitos del proyecto», el GEN incluye «el ajardinamiento previsto» por el Sepes, «tan abundante como innecesario, ya que la mejor opción es la de mantener los suelos agrícolas». «Se contempla la plantación de olivos, suponemos que de fuera de la isla, donde la Xylella fastidiosa hace prácticamente inviable mantener una plantación permanente de esta especie vegetal que, además, es la vía de entrada de especies invasoras altamente impactantes», en referencia a las serpientes.

Aparte del fuerte impacto ambiental y territorial, los ecologistas critican que el modelo que concentra las VPO en una zona fomenta «la segregación» de los ciudadanos por «motivos económicos». «Probablemente es uno de los más graves errores que se cometieron en el siglo pasado y que ha causado infinidad de problemas y de degradación urbana», advierte, para acto seguido señalar que el Ayuntamiento de Ibiza debería ser «el primero en luchar contra el urbanismo por sectores de renta». «Sin embargo, ahora se sitúa al frente de una nueva operación urbanística de segregación ciudadana».