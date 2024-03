Córdoba asegura que entre Consell, Parlament y APB gana unos 5.200 euros netos al mes

El presidente del Consell y diputado autonómico de Formentera, Llorenç Córdoba, detalló ayer a Diario de Ibiza lo que cobra en sueldos, mensualmente, que según sus palabras son «unos 2.700 euros por la presidencia del Consell y unos 2.000 euros por las dietas del Parlament. Es decir, unos 4.700 euros netos al mes». Admitió que hay que sumar su asignación «prorrateada» como miembro del Consejo de Navegación de la Autoridad Portuaria de Balears, que es de «unos 500 euros netos». Lo que significa que ingresa alrededor de 5.200 euros mensuales netos.

Respecto a la asignación al grupo parlamentario de Sa Unió, aseguró que la polémica suscitada en torno al uso de los 2.700 euros se resuelve consultando el reglamento del Parlament, que recoge «una asignación a los grupos políticos para que puedan realizar su trabajo».

En este punto, Córdoba aseguró: «Sa Unió me puede expulsar del grupo político en el Consell, pero no me pueden sacar del Parlament». Incluso indicó que había consultado este extremo con la interventora del Parlament y entiende que su expulsión de Sa Unió «tiene efectos en el Consell, no en el Parlament, donde sigo siendo Sa Unió de Formentera, les guste o no».

«Sa Unió me puede expulsar del grupo político en el Consell pero no me pueden sacar del Parlament» Llorenç Córdoba — Presidente del Consell y diputado de Formentera

Aclaró que el Parlament obliga a que cada formación que está en el grupo mixto tenga «un apoderado de la cuenta donde se ingresará ese dinero y tienes que justificar todo lo que saques de allí. Es una cuenta fiscalizada por intervención del Parlament de les Illes Balears».

Córdoba quiso dejar claro que «no me ingresan un dinero en mi cuenta, lo ingresan en la cuenta de Sa Unió, donde yo estoy como apoderado. Entonces yo no dispongo de 2.700 euros, hay una disposición de ese dinero y si lo gasto lo tengo que justificar».

El diputado insistió en que se trata de una cantidad finalista «para hacer mi trabajo como diputado y si no lo gasto, pues se devuelve al Parlament». Indicó que no recordaba con exactitud, pero calculó, de memoria, que en lo que lleva de legislatura «me he podido gastar unos 2.000 euros» de ese dinero.

El diputado aclaró que cada año tiene que presentar los justificantes del gasto que pueda realizar: «Tengo que aportar todos los gastos y facturas, tiques y demás ante Intervención» del Parlament. Incluso afirmó: «No tengo ningún inconveniente en traspasar ese dinero a Sa Unió, pero ahora me han echado y entonces es para el uso del diputado. Pero a mí no me entran 2.700 euros en ninguna cuenta».

El diputado insistió en la idea de que no percibe mensualmente esa cantidad que asigna el Parlament, sino que la usa en su actividad como diputado. Además, cuenta con una asistente a media jornada que el Parlament retribuye con un sueldo de poco más de 20.000 euros al año.