Córdoba dice ahora que la crisis es por el interés de Alcaraz en ser presidente

El presidente del Consell de Formentera y diputado autonómico, Llorenç Córdoba, expulsado el pasado viernes del grupo del que era cabeza de lista en las pasadas elecciones de mayo de 2023, Sa Unió PP-Compromís, admitió ayer su responsabilidad por no saber zanjar la crisis de gobierno que él mismo inició el pasado 27 de noviembre: «He fracasado a la hora de resolver este problema», reconoció en declaraciones a Ràdio Illa, emisora pública del Consell de Formentera.

Tampoco dudó en poner de nuevo el foco en el presidente del PP de la isla, José Manuel Alcaraz, quien, a su juicio, pretende sustituirle como presidente: «Desde que comenzó [la crisis], Alcaraz se ha mostrado como un segundo presidente dentro del Consell, metiéndose en cosas que no le tocaban y dando órdenes donde tampoco. Ha sido la actitud que ha tenido en estos seis meses». Córdoba afirmó que esa conducta de Alcaraz, «ha generado algunos conflictos» internos y contraórdenes en el día a día de la institución.

Sobre su vicepresidente, el presidente añade que «cada uno es como es, y él es una persona ambiciosa, cosa que es positiva, pero cada uno tiene que asumir el lugar donde se encuentra». A renglón seguido, criticó: «En realidad él ha estado actuando como presidente del Consell en estos seis meses», e insistió en que ahora Alcaraz «quiere ser presidente, tumbando a la persona que legítimamente ha elegido la gente por mayoría absoluta».

A su juicio, los verdaderos motivos que se esconden tras su expulsión «no son políticos, son intereses superiores, empresariales y personales y todo porque dije que dejaba de dar mi apoyo incondicional a Marga Prohens», presidenta del Govern.

Sus declaraciones de ayer siguen la misma línea de lo dicho hasta ahora y abunda en «las mentiras y falsedades» que desde Sa Unió se han vertido contra él y que, asegura, se han ido divulgando entre la población para dañar su imagen.

Sobre el futuro del gobierno del Consell, él mismo reconoció desconocerlo: «Soy humilde y no lo sé, intento hablar con los consellers y con algunos lo consigo, pero el señor Alcaraz no me coge el teléfono», aseguró.

El presidente admitió que «la situación es complicada». «Llevamos un mes y medio con esto [la crisis] y la cosa se complica más». Córdoba advirtió de la dificultad que en estas circunstancias representa trabajar para el Consell: «No es ya que cada conseller vaya por su cuenta, el trabajo se hace en conjunto y en equipo, sino que no se puede hacer bien».

El informe jurídico elaborado por el secretario de la institución insular, que valida su expulsión de Sa Unió, recoge: «Se cumple la legalidad en la eventual expulsión de Llorenç Córdoba Marí como miembro del grupo político Sa Unió de Formentera PP-Compromís».

De esta forma, Córdoba pasa a ser un conseller no adscrito, aunque por ser presidente mantiene su sueldo y sus atribuciones. Sa Unió, en cambio, pierde la asignación de un conseller al pasar de tener nueve a los actuales ocho.

Llorenç Córdoba, como no adscrito, seguirá siendo miembro de la junta de gobierno y de las comisiones informativas previas a los plenos que él mismo seguirá convocando.

El PP balear: «Respetamos la decisión de Sa Unió»

El vicesecretario de Organización del PP de Balears y portavoz del grupo parlamentario popular, Sebastià Sagreras, se pronunció ayer respecto a la situación por la que atraviesa el Consell de Formentera: «No la deseábamos, ni es deseable; desde Sa Unió se ha decidido la desvinculación del señor Córdoba de la coalición y respetamos la decisión que han tomado nuestros compañeros desde Formentera». Avanzó que la actitud que mantendrá el grupo parlamentario popular será la de «trabajar en defensa de los intereses de Formentera». Con ese espíritu, Sagreras afirmó: «El PP mantendrá conversaciones para mantener una relación cordial no solo con Córdoba, sino con el resto de portavoces del Parlament».