El PSOE de Formentera ha exigido, a través de una nota de prensa, a Sa Unió que explique «con total claridad y transparencia la situación del presidente del Consell, Llorenç Córdoba, al frente de la institución». Al entender que «no se está haciendo ningún informe jurídico» al respecto, por parte del Consell insular.

Los socialistas han reclamado explicaciones «sobre si es cierto que será el PP, en Mallorca, el encargado de realizar un documento sobre la gobernabilidad de nuestro Consell de Formentera y lo que decida sobre el futuro de la máxima institución insular».

Ante esta situación, los socialistas insulares han insistido, una vez más, en que el Consell debe «llamar a los representantes de la comisión Ética y de Buen Gobierno del Consell para abordar esta gravísima situación».

Recuerdan, en el comunicado, que la coalición de derechas había anunciado la expulsión de Llorenç Córdoba, con fecha 31 de diciembre, y que «hoy en día todavía no se ha producido y todavía no sabemos si esta podrá llevarse a cabo y en qué términos». El PSOE considera que «esta situación de incertidumbre daña gravemente la imagen y el nombre de la institución». Este partido, en la oposición, ha añadido: «La ciudadanía de Formentera y los trabajadores del Consell no merecen esta imagen de desgobierno y descontrol tan lamentable que está provocando Sa Unió».

Al mismo tiempo han pedido a Sa Unió que «demuestre, de una vez por todas, su responsabilidad como gobernantes para acabar con este ridículo histórico que están haciendo al frente del Consell de Formentera».

Mientras, el PP de Formentera ha asegurado a Diario de Ibiza que no es cierto que los servicios jurídicos del Consell no estén trabajando en un informe, tal y como afirman los socialistas: «El secretario [del Consell] está ultimando su informe tal y como le pedimos hace tiempo y en breve lo tendrá», han afirmado. Hace unos días el portavoz de Sa Unió (PP y Compromís), Óscar Portas, también aseguró que habían pedido un informe a la Abogacía de la Comunidad Autónoma balear, para evaluar todas las consecuencias que tiene la expulsión de Córdoba de la formación por la que fue proclamado presidente del Consell, hace seis meses.

Sa Unió ha avanzado que esperan que ese informe esté listo entre mañana y pasado mañana, para hacer efectiva la expulsión «que no tiene marcha atrás», ha reiterado la formación.