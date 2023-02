El Festival del Humor, que se celebrará entre el 17 y el 19 de febrero en los diferentes auditorios de Santa Eulària, vuelve por segundo año a la localidad con seis cómicos tanto de Ibiza como de relevancia nacional. En esta ocasión, Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ llega como cabeza de un cartel que compartirá con otros nombres como Xavier Deltell o Félix El Gato, entre otros.

‘El Sevilla’, cantante de Mojinos Escozíos, subirá al escenario del Palacio de Congresos el domingo 19 en dos ocasiones: a las seis y a las ocho de la tarde. En principio estaba prevista una sola función, pero las entradas se agotaron rápidamente y el Ayuntamiento decidió añadir un segundo show. Su espectáculo ‘La vida es un Rocanrol’ está dirigido a un público de más de 14 años. En él hablará de la opinión de su madre de sus pelos, su ropa y sus tatuajes, explicará cómo educa a sus hijos un tipo que tiene el grupo Mojinos Escozíos o qué hace cuando le toca ser presidente de la comunidad de vecinos.

Pero el Festival del Humor arrancará dos días antes. El Centro Cultural de Puig d’en Valls acogerá ‘Humor con denominación de origen’ el viernes 17 a partir de las nueve de la noche. Los humoristas de Ibiza José Boto y Laura Moreno hablarán de la forma de vivir en la isla con gran interacción con el público. Por su parte, el mallorquín Jaime Gili contará cómo superó la adolescencia apellidándose Gili y presentará un show biográfico en el que cuenta su historia de superación con sus fracasos personales; su separación tras 10 años de relación, la búsqueda de piso en Palma, entrevistas de trabajo catastróficas, los tatuajes y el proceso de rehacer su vida sentimental.

El sábado el Festival del Humor tendrá sesión doble con dos cómicos de renombre nacional y con una larga trayectoria a sus espaldas avalada por la respuesta y el cariño del público. En el Centre Cultural de Jesús, a las ocho y media de la tarde, actuará Félix el Gato. El cómico afirma que no le gusta «faltar al respeto» ni las palabrotas o barbaridades en un escenario, por lo que su espectáculo está dirigido a todos los públicos. «Hay que tratar con consideración siempre al público, porque si no es así él no te va a respetar a ti; es un ‘ten con ten’: porque se puede utilizar el doble sentido sin decir groserías», explica el humorista.

A la misma hora, pero en el Teatro España, se podrá disfrutar de Xavier Deltell, el cual acaba de participar en la última temporada de ‘Master Chef Celebrity’ donde ha demostrado que su faceta como cómico está a años luz de su faceta como cocinero. Desde sus tiempos de ‘Crónicas Marcianas’ hasta sus apariciones en ‘La que se avecina’, este catalán lleva mostrando su humor sagaz y directo toda la vida por los mejores teatros del panorama nacional.

Las entradas para los espectáculos tendrán precios de entre 5 y 12 euros (según el día y si se realiza precompra o se adquiere en taquilla antes del montaje), y ya están disponibles a través del apartado ‘compra de entradas’ de la web www.santaeulariadesriu.com.