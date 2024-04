No todo son okupas: esto es lo que pasa si tienes un piso vacío

Una vivienda vacía es aquella que no es la residencia habitual de ninguna persona, y además no es utilizada de forma estacional o periódica. Una vivienda privada vacacional que es utilizada durante los meses de verano, por ejemplo, no es una vivienda vacía.

Muchas son las personas que tienen que hacer frente a los gastos de tener una vivienda sin ocupar (bien por deseo propio, porque se haya heredado o porque no se encuentre inquilino). Según un informe publicado por Alquiler Seguro, tener una casa vacía puede suponer un gasto medio de 2.000 euros anuales. Aunque ellos toman como ejemplo la ciudad de Barcelona, este gasto será mayor o menor en función del tamaño del piso y del municipio donde se ubique la propiedad.

Inconvenientes de tener un piso vacío

Pérdida de ingresos: como ya hemos adelantado, es el perjuicio más evidente, ya que la vivienda no genera ningún beneficio en concepto de alquiler.

como ya hemos adelantado, es el perjuicio más evidente, ya que la vivienda en concepto de alquiler. Deterioro de la propiedad: un piso vacío termina por deteriorarse a causa de la falta de uso, ya que eso implica ausencia de mantenimiento y de cuidados.

un piso vacío termina por deteriorarse a causa de la falta de uso, ya que eso implica Pérdida de valor: esa falta de mantenimiento repercute en un descenso del valor del inmueble, por lo que si decidimos venderlo, su precio de salida habrá sufrido un impacto negativo .

esa falta de mantenimiento repercute en un descenso del valor del inmueble, por lo que si decidimos venderlo, su de salida habrá sufrido un impacto . Falta de retorno de gastos: aunque el piso esté vacío, el propietario debe seguir pagando los gastos asociados, como la comunidad, el IBI, derramas, impuestos, etc., todo ello sin que se genere ningún ingreso. Además, a esto hay que añadir el coste de reparación de los elementos que van sufriendo desperfectos.

aunque el piso esté vacío, el propietario debe seguir pagando los gastos asociados, como la todo ello sin que se genere ningún ingreso. Además, a esto hay que añadir el coste de reparación de los elementos que van sufriendo desperfectos. Incremento considerable de los riesgos relacionados con robos, vandalismo y ocupación , debido a la falta de vigilancia.

, debido a la falta de vigilancia. Dificultad para vender o alquilar: cuando un piso lleva vacío mucho tiempo, puede generar dificultad extra para encontrar comprador o inquilino.

cuando un piso lleva vacío mucho tiempo, puede generar dificultad extra para encontrar comprador o inquilino. Muchos de estos inconvenientes (la falta de mantenimiento, ocupación, deterioro, etc.) pueden generar conflictos con la comunidad de vecinos.

Recargo del IBI: este punto se trata de una novedad y una desventaja añadida. La nueva Ley de Vivienda de 2023 impondrá un recargo del IBI del 150% para las viviendas vacías. En Madrid, por ejemplo, si el IBI medio es de 438€, pasará a ser de 1.100€ para este tipo de viviendas.

Una vez expuestos todos estos gastos, se podría concluir que es mucho más rentable tener una vivienda ocupada que vacía, aunque finalmente dependerá de la decisión que cada uno tome. Además, también existen otros aspectos que hacen que esto se reafirme aún más. Y es que con las viviendas sucede lo mismo que con los coches: parado en un garaje envejece mucho más rápido que uno en funcionamiento.