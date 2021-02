El EDF Logroño de Inés Juan, subcampeón de la Copa de la Reina

No pudo ser. La futbolista ibicenca Inés Juan Altamira se ha tenido que conformar hoy con el subcampeonato de la Copa de la Reina de fútbol tras perder su equipo, el EDF Logroño, en la final frente al Barcelona por 3-0. El encuentro se jugó en el estadio de La Rosaleda, en Málaga, y decidió el título de la temporada 2019-20, que no pudo definirse el año pasado por la pandemia del covid. Las azulgranas fueron superiores a un conjunto riojano muy combativo pero que no tuvo opción de dar la sorpresa.

Inés Juan fue titular con el EDF Logroño, siguiendo así la trayectoria que lleva durante toda la temporada con su conjunto, al que llegó mismo curso procedente del Espanyol. La pitiusa estuvo sobria y seria en defensa, haciendo un buen trabajo en la zaga jugando de central y con el número 5, ese que lleva luciendo en toda su carrera deportiva profesional. Estuvo en el campo los 90 minutos del choque.

La ibicenca ya manifestó en la previa, en una entrevista concedida a Diario de Ibiza, que les iba a tocar sufrir ante el bloque azulgrana. No se equivocó. El conjunto catalán monopolizó el control del partido tanto en la primera como en la segunda parte.

Antes de abrir el marcador gozó de claras ocasiones en las botas de Jenni Hermoso, Patri Guijarro, Andrea Pereira, Martens y Alexia. Sin embargo, las riojanas se defendían con orden y entrega.

Hasta que se toparon con una jugada polémica que les perjudicó. La colegiada del encuentro, Zulema González González, pitó un discutido penalti. Cazalla tocó levemente a Alexia dentro del área y la árbitra señaló los once metros, ante las protestas de las jugadoras del EDF Logroño. La misma Alexia se encargó de transformar la pena máxima.

Dos minutos más tarde el Barça sentenció el choque. Tras una pérdida de balón en el centro del campo de las de La Rioja, Aitana se marchó directa a potería. Encaró a Inés Juan, que corría marcha atrás intentando fijar a la rival, que supo deshacerse de la central para enfocar el marco de Tajonar y marcar un golazo con un potente disparo. Era el 2-0 al filo del descanso.

Segundo tiempo

En la segunda mitad tampoco pudo hacer más el EDF Logroño, que tuvo que rendirse a la superioridad de su rival, que gozó de numerosas ocasiones para acabar consiguiendo una importante goleada. Sin embargo, sólo les entró una, merced a un gran remate de cabeza de Jenni Hermoso, que mando a la red un buen centro de una compañera desde el costado izquierdo. Era el minuto 61.

De ahí al final una de las que tuvo más peligro en las filas azulgranas fue Oshoala, que había entrado para jugar el tramo final del choque.

En una de sus oportunidades le montó el taco a Inés Juan, en el minuto 68, pero su disparo se marchó fuera por muy poco.

El EDF Logroño acabó el encuentro con dignidad pero sin crear peligro en la meta del bloque culé, que se proclamó campeón de esta edición copera con todo merecimiento.

Para Balears al menos queda el consuelo que dos de sus jugadores, Mariona Caldentey y Patri Guijarro, ambas integrantes del Barça, sí que pudieron celebrar el título. Mientras, Inés Juan se tuvo que conformar con un subcampeonato que tiene mucho mérito y que se convierte, de momento, en el mayor logro de su carrera deportiva.