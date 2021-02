Inés Juan Altamira, Futbolista del EDF Logroño: «Nadie me ha regalado nada. Esta final es un premio»

La pitiusa vivirá hoy en primera persona la final de la Copa de la Reina de la temporada 19-20, que enfrentará a su equipo contra el todopoderoso Barcelona. Se jugará a partir de las 17.30 horas en el estadio de La Rosaleda (Málaga) con las cámaras de Teledeporte en directo.

Inés Juan Altamira (Ibiza, 30 de abril de 1994) ya cuenta las horas para la final de Copa de la Reina 19-20, que se celebra hoy después de que el año pasado el avance del covid interrumpiera el torneo, que se retomó en octubre de 2019 con las semifinales.

¿Cómo son las sensaciones poco antes del partido?

Ya estamos con ganas. Jugar una final es algo muy especial para una futbolista. Es una cita y un evento único. Como deportista es a lo que aspiras en tu día a día y por lo que trabajas, para poder llegar a disfrutar de jornadas así.

Se dice que las finales no se juegan, hay que ganarlas. ¿Puede el EDF Logroño vencer al Barça?

Ya dije que creo que, a sólo un partido, puede ser muy diferente a la Liga. Es posible vencer, claro que sí. Al final, la semana pasada se demostró, cuando jugamos contra ellas en Liga, que sí que se les puede competir [las riojanas perdieron por 0-2].

¿Cuáles cree que van a ser las claves del encuentro de esta tarde en La Rosaleda?

Creo que va a ser un partido en el que sufriremos, en el que vamos a tener que estar muy juntas, con ayudas permanentes. Es importante, sobre todo, aguantar el primer arreón porque el Barça es un equipo que sale muy fuerte los primeros quince minutos, en los que quiere ya matar el encuentro. Cuanto más tiempo consigamos aguantar el marcador a cero más ansiedad les va a generar a ellas.

¿Algo parecido a lo que hicieron, por ejemplo, contra el Athletic Club en las semifinales?

Sí, un partido de lucha, de estar muy bien defensivamente, de poder aprovechar alguna oportunidad, pero lo más importante es que defensivamente seamos un bloque muy compacto y que intentemos minimizar errores. Obviamente, para poder competir al Barça y llevarnos la final vamos a tener que estar prácticamente a un nivel de excelencia y que ellas no tengan un buen día.

Decía antes que este tipo de partidos son los que desea cualquier deportista. ¿De quién se va a acordar cuando esté en marcha el encuentro y, sobre todo, si es una de las elegidas para jugar esa final?

Un poco, de toda mi trayectoria. Al final, he trabajado mucho para poder llegar a esto. Pero, sobre todo, de toda la gente que me ha apoyado y de mis padres, de mi familia, de mis amigos... Vengo de pasar un último año que futbolísticamente tampoco fue muy bueno, y este tampoco lo está siendo, a nivel clasificación. Así que me acordaré un poco de esa gente que siempre me ha apoyado y ha estado conmigo.

¿Cómo se está viviendo todo esto en el seno del club y en la ciudad de Logroño?

Bueno, nosotras ya llevamos desde el martes fuera, porque teníamos jornada de Liga en Valencia, y ya directamente desde ahí nos vinimos a Málaga. Para la ciudad y para La Rioja es una fecha histórica. Que un club con tan poco recorrido en Primera División pueda disfrutar de esto es muy complicado, son situaciones que igual no se vuelven a repetir. Así que bueno, creo que lo que hay que hacer es saborear cada momento, disfrutarlo; y luego dentro del partido hacer todo lo que esté en nuestras manos y no salir con la sensación de que podríamos haber hecho más.

El fútbol balear va estar muy bien representado en esta final. Usted en el EDF Logroño y las jugadoras mallorquinas Mariona Caldentey y Patri Guijarro en el Barcelona...

Ya he dicho en muchas ocasiones que no es nada fácil que de un sitio como Balears salgan jugadoras. Porque no tienes ese fútbol base femenino como sí hay en otras comunidades, como por ejemplo en Cataluña. Al final es para estar orgullosos porque tiene mucho mérito que de un sitio con pocas mujeres que juegan al fútbol haya salido gente con tan buen nivel. Jugadoras como Mariona, Patri o Virginia [Torrecilla, esta última en el Atlético de Madrid] son de mucho talento, de selección española. Habla muy bien de las Balears.

¿Cuántas llamadas ha recibido estos días previos a la final?

Cuando vas a jugar algo importante la gente se acuerda más de ti, te manda más mensajes o quiere hablar contigo, es normal. Es una fecha marcada y la gente quiere mostrarte su apoyo.

Una lástima lo del público, que no pueda haber aficionados por la pandemia del covid...

Es una pena, la verdad. Todos estamos deseando que los campos vuelvan a poder tener público. Porque nunca sabes si vas a poder disfrutar de otra final de Copa. Es una pena que la gente no esté.

Juegue o no juegue, ¿estar ahí ya es un premio a su trayectoria deportiva?

Obviamente. Siempre he dicho que vengo de un sitio pequeño, que nadie me ha regalado absolutamente nada. He llegado aquí yo solita, llevo jugando nueve años en Primera porque me lo he ganado y porque me he esforzado mucho. Este tipo de citas son un premio para cualquiera.

Dice Rafa Campillo, el que fuera su entrenador en el Jesús, que cree que estará jugando varios años más en Primera...

Bueno, a ver... De momento, me encuentro bien. Físicamente estoy en mi mejor momento. También ayuda esa experiencia que tengo por llevar varios años jugando en Primera División. Por lo menos, un par de años más me gustaría seguir jugando, pero ya se verá. El fútbol da muchas vueltas.

En la Liga está todo ahí en un pañuelo en la pelea por la permanencia. ¿Cómo lo ve?

Empezamos mal. El objetivo del equipo al inicio de la temporada no era estar luchando por la permanencia, pero el fútbol es así. A veces las cosas no se dan y tienes que tener la capacidad de adaptarte al cambio de objetivo. Nuestra realidad es que a día de hoy luchamos por salvarnos en una Liga que es muy competida, por lo que va a estar complicado.