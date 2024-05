Roger Serra, capitán de la Penya Esportiva Sant Jordi: «Sería un sueño subir con mi equipo de la infancia»

¿Qué tal se encuentra el equipo de cara al trascendental partido del fin de semana?

Con muchas ganas de que llegue el sábado, convencidos de que lo podemos conseguir, tenemos equipo para ello y vamos a luchar para ganar el partido a la UE Porreres y tratar de lograr el ascenso.

¿Cómo vivió el encuentro del domingo?

Ellos son un gran equipo, tienen muy buenos jugadores, por eso han quedado primeros en una liga tan difícil como es la mallorquina. Arriba cuentan con gente muy rápida, con mucha calidad. En el centro del campo tienen un jugador muy veterano, que entiende muy bien el juego y sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Es cierto que en la ida dispusimos de varias ocasiones para haber podido ganar el partido y su portero lo paró absolutamente todo. Pero estoy seguro de que el sábado en casa y delante de nuestra afición podremos conseguir el objetivo.

¿Qué se siente siendo ibicenco y estando a punto de subir de categoría con el equipo de su infancia?

Para mí es un verdadero orgullo. Llevo jugando en la Penya Esportiva Sant Jordi desde que tengo cuatro años. El año que ascendimos pude jugar toda la temporada y tuve la mala suerte de lesionarme antes del play-off, por lo que me perdí la fase de ascenso. Conseguimos subir, pero es cierto que tengo esa espina clavada y para mí sería una ilusión grandísima. Toda mi familia es de Sant Jordi, todos mis amigos viven aquí. Vivo en el pueblo y para mí poder ascender con este equipo sería lo máximo. Ser de aquí te da el plus de salir a comerte el campo.

¿Espera lleno en el Kiko Serra el sábado?

Sin lugar a dudas. Estoy seguro. Durante toda la temporada la afición nos ha estado apoyando mucho. En los partidos más importantes, como contra el Luchador, Inter Ibiza o Peña Deportiva, han llenado el estadio y no me imagino que el campo no esté así para este importante partido. En el pueblo ya se nota que hay muchas ganas de que llegue el sábado y eso además nos contagia a los jugadores.

Con 12 goles en 18 partidos este año está siendo uno de los protagonistas.

Estoy muy contento de poder ayudar al equipo con mis goles. Personalmente, me encuentro muy bien. Siempre he intentado estar preparado para cuando el entrenador me necesite y ahora necesitamos esa pizca de suerte para meter los goles el fin de semana.

¿Tienen algún tipo de celebración pensado por si consiguen el ascenso?

No tengo ni idea, pero seguro que por parte del club hay algo pensado. De lograr el ascenso, lo celebraremos por todo lo alto. De lo que estoy convencido es de que si hacemos un partido como el que hicimos la semana pasada, en casa con toda nuestra gente, vamos a lograr el objetivo.

El mejor jugador de la UE Porreres fue Mendy, su portero, lo que muestra la superioridad que tuvo la Penya durante el partido.

Sí que es verdad que el portero paró mucho. Tuvimos alguna acción en la que no estuvimos acertados, pero esto es fútbol, un día te entra y otro no. Estoy seguro de que en la vuelta materializaremos las ocasiones que tengamos, pero no hay que olvidar que ellos tienen grandísimos jugadores y quizá no relucieron en la ida gracias a nuestro trabajo defensivo, en el que estuvo increíble todo el equipo, no solo los hombres de atrás. El otro día no entraron las ocasiones, pero lo que ayudaron nuestros delanteros en tareas defensivas fue determinante para neutralizar al rival.

¿Cómo va a ser el plan de partido para la vuelta?

Sabemos a lo que juegan ellos. Tienen un delantero muy fuerte, dos extremos muy rápidos, tienen un fútbol directo en el que golpean el balón arriba buscando los espacios con sus dos bandas. Debemos tener claras cuáles son sus virtudes, tratar de contrarrestarlas y aprovechar las nuestras saliendo rápido al contragolpe. n

